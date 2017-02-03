علاء صادق يكتب: خمس ظواهر (جديدة) في كأس الأمم الأفريقية 2017

يرصد المحلل الرياضي علاء صادق خمس ظواهر يراها جديدة بكأس الأمم الأفريقية الحالية.

من يعرف ويتابع نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم منذ عقود يمكنه بسهولة أن يكتشف عددا من الظواهر الجديدة على تلك البطولة المثيرة. أولها: وهى ليست بغريبة على الأمم الأفريقية وحدها بل على ساحة كرة القدم عامة، وهى تحقيق الفريق الأدني هجوما وفرصا واستحواذا للفوز في أغلب المباريات.

وثانيها: هو انحسار أعداد الهدافين الموهوبين في الفرق المشاركة حتى لم يبرز منهم أحد، وعلى العكس، وهذا ثالثا: تعاظم أداء ودور ومستوى حراس المرمى في أغلب الفرق حتى وصل عدد المتألقين ثمانية على الاقل، ورابع الظواهر الغربية والجديدة هو الفشل الذريع لأنجح وأبرز لاعبي القارة السمراء في عام 2016 وهم الثلاثي الذى تنافس على جائزة أحسن لاعب في الاتحاد الأفريقي.

وأخيرا (وياله من أمر مهم للغاية): التحسن الفائق والملموس في مستوى حكام البطولة وقراراتهم واختفاء الظلم تماما وسير كل المباريات في اتجاهاتها الطبيعية على صعيد القرارات دون خروج أو هزيمة أو تعادل أي فريق بسبب أخطاء الحكام.

الأفضل لا يفوز.. غالبا!

الفريقان الأكثر حظا وليس إبداعا.. مصر والكاميرون في المباراة النهائية.

هل تحطمت كثير من نظريات كرة القدم في بطولة الأمم الأفريقية في الغابون 2017؟

وأبرز تلك النظريات المحطمة هي تفوق الفريق الأفضل أداء وانتشارا والأكثر استحواذا وهجوما وفرصا.

فما أكثر المباريات عبر كل الأدوار السابقة للبطولة (الدور الأول وربع النهائي ثم نصف النهائي) التي خسر خلالها المنتخب الأفضل أداء وانتشارا والأكثر استحواذا وهجوما وفرصا، بل أن عدد الفائزين الجديرين بانتصاراتهم في البطولة الحالية لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، بينما فاز الفريق الأدنى تارة والذى لا يستحق تارة أخرى، ولعب الحظ دورا رئيسيا في حرمان البعض من النصر وإهدائه إلى منافسه المنكمش المذعور، كما انتهت بعض المباريات بالتعادل في ظل تفوق كاسح لأحد الطرفين وسعادة فائقة للأخر باقتناص نقطة التعادل.

وفى الدور الأول لم يكن منتخب الكاميرون المدافع لأغلب الفترات يستحق التعادل أمام نظيره الغابوني الذى عانده الحظ في سلسلة فرص لاوباميانج وبوانجا، واقتنص الكاميرون النقطة التي منحتهم مكانا في الدور التالي (قبل أن يركبوا الحظ في مباراتيهما اللاحقتين) وودع الغابونيون التعساء البطولة على أرضهم.

وما كان لمنتخب السنغال أن يفوز في مباراته الأولى على منافسه الأفضل والأخطر جدا منتخب تونس لولا الحظ العاثر لنجوم قرطاج، والمثير أن ذلك الحظ اعتذر للتوانسة في المباراة التالية مباشرة وأهداهم فوزا غريبا على الطرف الأفضل منتخب الجزائر، وهى المرة الثانية على التوالي التي يعجز الجزائريون عن الفوز بعد تعادلهم 2-2 مع زيمبابوى في ظل أفضلية تامة للخضر محاربي الصحراء.

وفى المجموعة الثالثة كان الحظ أكبر وأعنف بحرمان منتخب ساحل العاج من فوز مؤكد على نظيره التوغولي في لقاء سلبي الأهداف، كما عاكس التوفيق الغائب عن أسود الأطلسي كل ألعاب منتخب المغرب أمام منافسه الكونغولي بل وأهدي المنافس هدفا عجيبا من خطأ نادر للحارس الكفء منير محمدى فخسر الأسود، وكذلك خطف الفراعنة فوزين متتاليين من أوغندا وغانا دون أن يكونوا الأفضل ولا الأخطر، وعندما ذهب الجميع إلى ربع النهائي رفع الحظ رايته عاليا فوق الأداء والمهارات والفرص.

وذهب تفوق التوانسة الكاسح في الشوط الأول على بوركينا فاسو عبثا وخسروا بهدفين في النهاية، وامتلك منتخب السنغال الكرة أكثر جدا من الكاميرونيين وودع الأفضل في ركلات الترجيح، وتجلى التوفيق مع المصريين بخطفهم لهدف في توقيت قاتل بعد معاناة طويلة وفرص عديدة لأسود الأطلسي وخرج المغاربة يلعقون أصابعهم ندما على ما أهدروه، ولكن مباراتي نصف النهائي هما الأوضح للجميع.

امتلك منتخب بوركينا فاسو ناصية الملعب أمام الفراعنة وهاجم من كل الجوانب وسدد أكثر وعانده الحظ لمرات عدة حتى كانت ركلات الترجيح، ومعها ظهرت خبرة الحارس المخضرم الحضري وسانده الحظ لتحقيق نصر غال لبلاده، وبينما انتظر الجميع في المباراة الثانية بين غانا والكاميرون هدفا للغانيين الأخطر والأقرب للفوز، كان الشقيقان اندرى وغوردان أيو ومعهما المدافعان المتقدمان بوى وامارتى يطيحان بأسهل الكرات، وعلى عكس سير اللعب جاء هدف مباغت وأعقبه هدف متأخر كسرا قلوب الغانيين.

البراعة لحراس المرمى

رغم الضجيج الهائل الذى حققه الحارس العجوز عصام الحضري سواء برقمه القياسي الأسطوري بحراسة مرمى بلاده في النهائيات بعد أن أكمل أربعة وأربعين عاما ثم بنظافة شباكه لأكثر من ست ساعات متتالية عبر أربع مباريات، والتألق المذهل في التصدي للركلتين الترجيحيتين الأخيرتين من منتخب بوركينا فاسو ليحمل الفراعنة على كتفيه إلى المباراة النهائية، إلا أن انجازاته الخارقة لم تقلل أبدا من اللمعان الملفت للعديد من الحراس الآخرين في البطولة الأكثر اكتظاظا بالموهوبين من الحراس على مر تاريخ الأمم الأفريقية.

الكاميروني فابريس اوندوا ينافس بشدة مع الحضري على جائزة أحسن حارس في البطولة بعد أدائه المبهر والثابت في كل مباريات فريقه، ولعل نتيجة النهائي ستكون حاسمة بينهما لتحديد من الأفضل، وستفتح البطولة أبوابا واسعة لاوندوا للعب أساسيا مع سيفيل الأسباني أو للانتقال بسعر كبير إلى ناد آخر يحسن تقدير موهبته.

وقائمة الحراس الأكفاء شملت أيضا البوركيني هيرفى كوفى، والغاني بريما رزاق، والسنغالي عبد الله ديالو، والمغربي منير محمدى، والجزائري رايس مبلوحى الذى لعب مباراة واحدة وقدم خلالها أفضل أداء لأى حارس فى البطولة.. والغابوني ديديه اوفونو.

انحسار عصر الهدافين

امتازت الكرة الأفريقية عبر العقود الأربعة الأخيرة بتوريد أبرع الهدافين إلى أوربا ليتألقوا ويخطفوا الأضواء، الكاميرونيون روجيه ميلا وباتريك مبوما وصمويل ايتو، والعاجيون لوران بوكو وديديه دروجبا، وجريفينيو، والمالي ساليف كيتا، والليبيري جورج ويا، والغاني عبيدى بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والجزائري رابح ماجير، كما لمع بشدة في الساحة الأفريقية الهدافون حسن الشاذلى وعلى أبو جريشه ومحمود الخطيب وطاهر أبو زيد وحسام حسن من مصر، والأخضر بلومى وجمال مناد من الجزائر، واودجبامى ورشيد يكينى من نيجيريا، ونداى من زائير، بينما كان ظهور لاعبي الوسط والدفاع والحراس الأفارقة على الساحة العالمية خافتا إلى حد كبير.

لكن نهائيات الأمم الأفريقية 2017 أظهرت انحسارا هائلا في عدد الهدافين وضمورا شديدا في المواهب التي تتعامل مع أنصاف الفرص، وتحول الأمر ليشهد جمهور الكرة مهاجمين عاجزين عن وضع الكرة في الشباك الخالية.

لم تفرز البطولة الحالية مهاجما يشار له بالبنان اللهم إلا الكونغولي جونيور كابانانجا (المحترف في نادى استانا الكازاخستاني المجهول لدى الجميع) وهو الهداف الحالي برصيد ثلاثة أهداف والمصري محمد صلاح رغم أن هدفيه جاءا من خارج منطقة الجزاء بتسديدتين بالغتي الدقة، ولكنه ظهر غير مرة داخل المنطقة وحرمته براعة الحارس المغربي منير محمدى من هدفين آخرين، بينما اختفي ويلفريد زاها العاجي (البريطاني سابقا) في مشاركته القارية الأولى، وكان الغابوني بيير ايميرك اوباميانج محط طموحات بلاده (وهو الهداف الأول لبروسيا دورتموند الألماني) صاحب أغرب الإهدارات السهلة في مواجهة مرمى خال ومن مسافة 3 أمتار فقط، ويمتد الأمر إلى السنغالي ساديو مانى والغانيين اندريه ايو والمخضرم اساموا جيان والتوجولي اديبايور.

نجوم القارة ودعوا مبكرا

الجزائري رياض محرز والغابوني بيير اوباميانج والسنغالي ساديو مانى هم من تنافسوا على جائزة أحسن لاعب فى الاتحاد الأفريقي للعام 2007 ونالها محرز للمرة الأولي.

لكن النجوم الثلاثة الذين يلعبون فى ثلاثة أندية اوربية كبيرة (محرز فى ليستر سيتى بطل الدورى الانجليزي واوباميانج فى بروسيا دورتموند وصيف الدورى الألماني الأخير ومانى فى ليفربول رابع الدورى الإنجليزي حاليا) عجزوا عن حمل منتخباتهم على أكتافهم، وودع محرز البطولة مع منتخب الجزائر أقوى المرشحين للقب في الدور الأول بلا أى فوز كما لحقه اوباميانج مع منتخب الغابون صاحب الملعب والجمهور في نفس الدور وبلا أى فوز أيضا، وعبر مانى مع منتخب السنغال الدور الأول وتحول فريقه إلى أقوى المرشحين بعد صدارة مجموعته على حساب تونس والجزائر وزيمبابوى، ولكن مانى واسود التيرانجا خرجوا سريعا من ربع النهائي بعد أن عجزوا عن هز شباك الكاميرون طوال ساعتين، ثم دق مانى بنفسه المسمار الأخير في نعش طموحات السنغاليين بإهداره ركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة.

تحكيم.. بلا ظلم

خلت كل مباريات البطولة من أي ظلم فادح أو خطأ فظيع قلب النتيجة لمصلحة من لا يستحق.

وهو أمر نادر في عالم كرة القدم حتى على صعيد نهائيات كأس العالم أو بطولة الأمم الأوربية.

شهادة نجاح خيالية للحكام الأفارقة الذين عاشوا طويلا في ظلال أقرانهم من أوربا وأمريكا الجنوبية، ونهاية لعقود طويلة من الاتهامات العنيفة والصادقة التي لاحقتهم في مئات المباريات التي تحولت نتائجها بفعل فاعل غير عادل، ولكن السياسات الناجحة للاتحاد الأفريقي لتطوير منظومة التحكيم وإسناد الأمور إلى خبرائها الأكفاء أصحاب الأيدي النظيفة قللت الأخطاء لاسيما المتعمدة منها.

وعلى مدار الأدوار السابقة تألق كثير من الحكام وعلى رأسهم الثنائي دانييل بينيت الجنوب أفريقي وجانى سيكازوى الزامبي وهما (من وجهة نظري) المرشحان القويان والبارزان لإدارة المباراة النهائية بين منتخبي مصر والكاميرون مساء الأحد، وكان أداء بينيت فى لقاء بوركينا فاسو مع تونس في ربع النهائي الأفضل على الإطلاق بين كل الحكام خلال البطولة، ولا يقلل نجاحهما اللافت من لمعان حكام أخرين أمثال الغامبي باكارى جاساما فى نصف نهائي الكاميرون وغانا وارتفع مستواه الفني فوق مستوى المباراة، بينما وضحت لياقاته البدنية الممتازة بعد أن احتدم وطيس اللقاء عقب هدف الكاميرون، ولم يكن السنغالي مالانج ديوديو أى أخطاء لافتة في مباراة مصر وبوركينا فاسو ولولا صعوبة أن يجمع أحدهما بين مباراتي نصف النهائي والنهائي لكانا مع بينيت وسيكازوى ضمن ترشيحات النهائي.. ووفقا لقاعدة المصلحة استبعد الحكمان المجيدان المصري جهاد جريشه والكاميروني نيانت اليوم من النهائي بعد وصول بلديهما.