شاهد: الكاميرون تتخطى غانا بهدفين لملاقاة مصر في نهائي أمم أفريقيا

واصل منتخب الكاميرون حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الغائبة عنه منذ 15 عاما.

بعدما صعد إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية المقامة حاليا بالغابون، إثر فوزه الثمين 2 / صفر على المنتخب الغاني في الدور قبل النهائي للمسابقة الخميس.

ومن المقرر لقاء منتخبي الكاميرون ومصر الأحد المقبل في نهائي البطولة وحسم اللقب.

وسبق للكاميرون الخسارة أمام مصر في النهائي مرتين في 1986 في القاهرة بركلات الترجيح و2008 في غانا بالهدف الشهير لمحمد أبوتريكة بعد صراع على الكرة بين محمد زيدان وقائد الكاميرون السابق ريجوبير سونج.

وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر على الحضور إلى الملعب في فرانسفيل لمتابعة المباراة.

وحرمت الكاميرون جارتها غانا من الظهور في النهائي للمرة العاشرة والمنافسة على التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخها.

وستلتقي غانا مع بوركينا فاسو على المركز الثالث بعد غد السبت.