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شاهد: لاعب إسكواش مصري يبكي في حضن شقيقه بعد الفوز عليه

28/2/2017

تأهل المصري مروان الشوربجي إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي للإسكواش المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية بعد فوزه على شقيقه الأكبر

محمد الشوربجي في ربع نهائي البطولة مساء الاثنين.

وفاز مروان على شقيقه الأكبر والمصنف الأول على العالم في اللعبة بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وفي مشهد مؤثر ارتمى مروان الأصغر في حضن شقيقه الأكبر بعد انتهاء المباراة باكيا بعد الفوز عليه.

وكان محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا تأهل إلى دور الثمانية بعد تغلبه على سيزار سالازار بنتيجة 3 / 0 في دور الـ16 للبطولة، فيما تأهل شقيقه الأصغر مروان إلى نفس الدور بعد تغلبه على الجنوب أفريقي ستيف كوبنجر بنتيجة 3 / 2.

المصدر : الاسكواش + الشوربجي + مواقع وصحف مصرية + ويندي
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