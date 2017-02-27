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رياضة

مشجعو كريستال بالاس يهاجمون حافلة فريقهم بطريق الخطأ

27/2/2017

بطريق الخطأ أقدم عدد من مشجعي كريستال بالاس الغاضبين على مهاجمة وتخريب الحافلة الخاصة بفريقهم.

وذلك بعد أن اعتقدوا أنها تابعة لنادي ميدلسبره قبل مباراة الفريقين المتعثرين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت الماضي.

وتقول تقارير إعلامية إن الحافلة التي كانت متوقفة في فندق بالقرب من متنزه سيلهيرست كانت تحمل اسم كريستال بالاس.

وقع الحادث قبل ساعات فقط من فوز كريستال بالاس 1 ـ صفر على ميدلسبره وخروجه من منطقة الهبوط بالتقدم إلى المركز  17 إثر ذلك.

وأكد بالاس أمس (الأحد) أنه رغم ما لحق بالحافلة من تلف فإنه لا يزال يستخدمها في تنقلات الفريق وإنه أبلغ الشرطة بالحادث.

ونقلت صحيفة صن سبورت عن متحدث باسم كريستال بالاس "امتلأت الحافلة بالكثير من العبارات والكتابات قبل المباراة التي أقيمت يوم السبت وتم إبلاغ الشرطة."

وقال مسؤول في كريستال بالاس إن إصلاح التلفيات سيكلف النادي نحو 40 ألف جنيه إسترليني (49700 دولار).

المصدر : رويترز
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