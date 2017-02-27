شاهد: ريال مدريد ينتفض ويقلب تأخره بهدفين لفوز بثلاثية على فياريال

قلب ريال مدريد تأخره بهدفين سريعين في بداية الشوط الثاني إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال (الأحد) ليستعيد صدارة الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 55 نقطة وله مباراة مؤجلة ويتقدم بنقطة واحدة عن برشلونة بينما يأتي إشبيلية في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

وبدا ريال مدريد في طريقه لهزيمة ثانية على التوالي بعد الخسارة 2-1 أمام فالنسيا وفقدان صدارة المسابقة عندما اهتزت شباكه مرتين في أول 11 دقيقة من الشوط الثاني عبر ميجيل تريجيروس وسيدريك باكامبو.

لكن غاريث بيل قاد انتفاضة ريال مدريد عندما قلص الفارق بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من داني كاربخال في الدقيقة 64.

وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وقفز البديل الفارو موراتا أعلى من الجميع ليقابل تمريرة عرضية من مارسيلو داخل الشباك قبل النهاية بسبع دقائق.