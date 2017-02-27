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شاهد: روما يشدد قبضته على المركز الثاني بفوز عريض بثلاثية على إنترناسيونالي

26/2/2017

ساعدت ثنائية راديا ناينغولان فريقه روما في الفوز 3-1 على مضيفه إنترناسيونالي ليبتعد بخمس نقاط عن نابولي ثالث الدوري الإيطالي الأحد

وقلص روما الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى سبع نقاط بعد 26 مرحلة واستغل الخسارة المفاجئة لنابولي على ملعبه 2-صفر أمام أتلانتا أمس السبت.

ووضع لاعب الوسط البلجيكي روما في المقدمة بعد 12 دقيقة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وعزز النتيجة بتسديدة مماثلة لكن من خارج المنطقة في الدقيقة 56.

وقلص القائد ماورو ايكاردي الفارق لإنترناسيونالي قبل النهاية بتسع دقائق قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البوسني ايدن جيكو مهاجم روما أحرز منها دييجو بيروتي الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وتراجع انترناسيونالي للمركز السادس برصيد 48 نقطة بعيدا عن المراكز المؤهلة لإحدى البطولتين الأوربيتين الموسم المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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