أرقام الكرة في أسبوع: أول مديرة فنية وألفية أنشيلوتي

جولة في ملاعب وأروقة كرة القدم العالمية لنرصد أبرز الأرقام القياسية والحقائق المثيرة التي شهدها الأسبوع الماضي.

نرصد كل ذلك في الأرقام التالية :

1

أصبحت شان يون تينغ من هونغ كونغ أول امرأة تقود فريقا من موقع المدير الفني في بطولات الأندية الكبرى قاريا على مستوى العالم وقادت فريقها إسترن إس سي للفوز ببطولة الدوري في بلادها ثم للتأهل إلى دوري الأبطال الآسيوي

4

الأهداف الأربعة التي سجلها النجم الشيلي آرتورو فيدال لفريقه الألماني بايرن ميونخ منذ انضمامه كان آخرها بمثابة قص الشريط للأهداف الثمانية في مرمى هامبورغ

14

عدد الأيام التي تخطى بها متوسط أعمار لاعبي فريق هوفنهايم عمر مديرهم الفني عندما لعب الفريق ضد دارمشتاد في الأسبوع الثاني والعشرين من البوندزليغا. جوليان ناغيلسمان أكمل 29 عاما و210 أيام في يوم المباراة بينما كان متوسط أعمار لاعبيه الذين اشتركوا في البداية هو 29 عاما و224 يوما وفاز هوفنهايم بهدفين دون رد.

38

ثمانية وثلاثون مليون دولار في الموسم يا له من رقم مهول للراتب السنوي لأغلى لاعب كرة قدم في العالم.

الغريب أنه ليس للأرجنتيني ليونيل ميسي ولا للبرتغالي كريستيانو رونالدو ولا للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأغرب أنه ليس للاعب في أكبر وأغنى أندية العالم ريال مدريد أوبرشلونة أو مانشستر يونايتد لكنه من نصيب الأرجنتيني كارلوس تيفيز (وهو ليس أساسيا في منتخب الأرجنتين) في تعاقده مع نادى شنغهاي شينهوا الصيني. وتحتل أندية الصين أربعة مراكز بين أغلى عقود لعشرة لاعبين حاليا في العالم.

40

للمرة الأولي في تاريخ كرة القدم تحتفل الجماهير من الطرفين ومعها اللاعبون والمدربون والإعلاميون بتكريم رجل مباراة دربي ريال بيتيس وسيفيل الشهير في جنوب إسبانيا قبل بدء اللقاء. مباراة الفريقين السبت الماضي بدأت بتكريم المعلق الشهير المخضرم خوسيه أنطونيو سانشيز أراوخو بمناسبة مرور أربعين عاما على قيامه بالتعليق على أول مباراة له في الدربي بين بيتيس وسيفيل في إذاعة راديو ديبورتيفو في المدينة.

55

انتظر أدريسا جوى 55 مباراة ليتمكن من هز الشباك في الدوري الإنجليزي. وكان زملاؤه يطلقون عليه لقب (اللاعب غير المحظوظ) بسبب كثرة الفرص التي أهدرها سواء لعناد العارضة والقائمين أو براعة الحراس المنافسين. وانتظر أدريسا 45 دقيقة هذه المرة ثم جاء هدفه الافتتاحي لفريقه إيفرتون في مرمى سندرلاند قبل ثوان من انطلاق صفارة نهاية الشوط الأول ليمنح زملاءه بداية قوية وفوزا غاليا يقربه من احتلال مركز متقدم ويضمن له المشاركة الأوربية في الموسم المقبل.

61

عدد الأعوام التي عاشها الدوري الهولندي من دون أن ينجح أي حارس مرمى في الحفاظ على شباكه نظيفة عبر مبارياته الستة الأولي في مطلع أي عام وأخيرا تمكن الأسترالي المخضرم براد جونز حارس مرمى فيينورد روتردام من تسجيل الإنجاز في لقاءات فريقه الأولى في عام 2017 وبقي أن يحطم جونز في موسمه الأول مع الفريق الرقم الصامد والصعب لزميله القديم إيد دي جوى في لعب 14 مباراة متتالية بشباكه نظيفة في موسم 1996-1997.

100

مئوية انتصارات المدير الفني الألماني توماس توتشيل في الدوري الألماني بوندزليغا تحققت ظهر السبت الماضي مع فريقه بروسيا دورتموند في رحلته إلى فرايبورغ وجاء الفوز كبيرا وبثلاثة أهداف نظيفة بدأها اليوناني سوكراتيس وأكملها الجابوني أوباميانغ بهدفين.. ودعم توتشيل مع فريقه الأصفر والأسود مكانه في المركز الثالث قبل هوفنهايم وأينتراخت فرانكفورت بعد 22 مباراة وبقيت معركته لاستعادة المركز الثاني من لايبزغ المفاجأة.

250

في الذكرى العاشرة لبدء مشواره في البوندزليغا أكمل رينيه أدلر (32 عاما) حارس مرمى هامبورغ 250 مباراة في لقائه في اليانز ارينا ضد بايرن ميونخ في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.. وبينها 138 مباراة مع بايرليفركوزين من 2007 إلى 2012 والبقية مع هامبورغ.. ولكن الذكريات التي حملتها المباراة جاءت أليمة للغاية حيث اهتزت شباكه بثمانية أهداف دفعة واحدة.. وجاء أولها لفيدال من أول تسديدة للبافاريين نحو مرماه في الدقيقة السابعة عشرة ومن على خط الجزاء أي من مسافة ثمانية عشرة ياردة.

300

لن ينسي سيسك فابريغاس ولا جماهير تشلسي الإنجليزي المباراة رقم 300 للنجم الإسباني في مشواره مع الأندية الإنجليزية في البريميرليغ. وهو أول لاعب إسباني في التاريخ يصل إلى هذا العدد في أقدم بطولات الدوري في العالم فابريغاس أحسن الاحتفال بالرقم القياسي في ملعبه ضد سوانسا في المرحلة السادسة والعشرين .

1000

احتفال هائل نفذه لاعبو بايرن ميونخ لمدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتى أمام 75 ألفا من أنصارهم في ملعبهم اليانز ارينا ظهر السبت الماضي في مباراتهم ضد هامبورغ في المرحلة الثانية والعشرين للدوري الألماني.

المناسبة كانت وصول أنشيلوتى (أحد نجوم الكرة الايطالية الأفذاذ في جيلي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي) إلى مباراته رقم ألف كمدير فني.

300000

ثلاثمائة ألف جنيه مصري هي قيمة الغرامة المالية التي وقعتها إدارة نادي وادي دجلة المصري على حارس المرمى المخضرم عصام الحضري بسبب صفعة غريبة وجهها الحضري إلى زميله الحارس خالد وليد أثناء مران الفريق الثلاثاء الماضي. ورغم ارتفاع قيمة الغرامة فإنها ليست الأكبر في تاريخ الحضري. وسبق للنادي الأهلي أن عاقب الحضري عام 2008 بغرامة ربع المليون جنيه مصري بعد فسخ عقده من طرف واحد وهروبه من دون إذن إلى سويسرا ليلعب لفريق سيون. لكن قيمة الغرامة وقتئذ كانت تعادل 50 ألف دولار.. بينما تعادل قيمة الغرامة الحالية 18 ألف دولار فقط.