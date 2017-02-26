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وفاة والد نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة

نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري محمد أبو تريكة
نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري محمد أبو تريكة
26/2/2017

توفي والد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة، مساء اليوم (الأحد) بعد تدهور حالته الصحية منذ عدة أشهر.

وقالت مصادر مقربة من أسرة اللاعب، إن "محمد محمد أبو تريكة"، والد اللاعب النجم الكروي، تدهورت حالته الصحية قبل عدة شهور قبل أن توافيه المنية اليوم".

وأضافت المصادر إنه "من المقرر تشييع جنازة والد أبو تريكة عقب صلاة المغرب الليلة، حيث تقيم الأسرة بقرية ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)".

ويتواجد اللاعب حاليًا في قطر حيث يعمل محللًا بقناة "بي إن سبورت" الرياضية، ومن غير المعروف بعد ما إذا كان سيحضر جنازة والده، حيث إنه مطلوب أمام النيابة بعد إدراجه على لائحة قوائم "الإرهاب".

والشهر الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، اللاعب أبو تريكة (38 عامًا) على "قائمة الإرهاب" لمدة ثلاث سنوات، وهو مطلوب للمثول أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه حال وصوله من خارج البلاد.

ووقتها قال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، إن "اللاعب موجود حاليا في قطر (..) ولا نزال ندرس هذا القرار الغريب، وسنسلك الطريق الذى رسمه القانون بعد الإطلاع على قرار المحكمة، وذلك بالطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية (..) نثق في سلامة موقف أبو تريكة القانوني وقضاء محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون بمصر)".

ويعد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وأبو تريكة يحوز على جماهيرية كبيرة في مصر والطن العربي، حتى بات ملقبًا بـ"أمير القلوب" و"تاجر السعادة".

المصدر : الأناضول
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