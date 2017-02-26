البث الحي
رياضة

شاهد: هدف مثير للجدل من ضربة جزاء يحسم الفوز لميلانو على ساسولو

26/2/2017

سجل كارلوس باكا هدفا لميلانو من ركلة جزاء بطريقة مثيرة للجدل ليفوز ميلانو بهدف على مضيفه ساسولو (الأحد).

وطالب لاعبو ساسولو بعدم احتساب الهدف لأن المهاجم الكولومبي لمس الكرة مرتين.

ووضع باكا الكرة داخل الشباك في الدقيقة 22 لكنه انزلق أثناء التسديد وبدا من الإعادة التلفزيونية أنه لمس الكرة بكلتا قدميه.

وأحاط لاعبو ساسولو، الذي أهدر ركلة جزاء عبر دومينيكو بيراردي قبلها بعشر دقائق، بالحكم لكن احتجاجاتهم ذهبت هباء.

وطالب ساسولو بركلتي جزاء في الشوط الثاني وتصدى جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو الذي يحتفل بعيد ميلاده 18 لكرة بطريقة رائعة بعد أن حولت اتجاهها بعد تسديدة من بيراردي.

ويحتل ميلانو المركز السابع برصيد 47 نقطة وحافظ الفوز على آماله في التأهل لإحدى البطولتين الأوربيتين في الموسم المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)