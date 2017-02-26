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شاهد: هاري كين يقود توتنهام لفوز ساحق على ستوك برباعية نظيفة

26/2/2017

أحرز هاري كين مهاجم إنجلترا ثلاثة أهداف في 23 دقيقة بالشوط الأول ليقود توتنهام هوتسبير للفوز برباعية على ستوك سيتي (الأحد).

واجتاز توتنهام منافسه مانشستر سيتي وانتزع المركز الثاني في الدوري بفارق عشر نقاط عن تشيلسي المتصدر.

ولدى توتنهام 53 نقطة من 26 مباراة وخاض تشيلسي العدد ذاته بينما يأتي سيتي بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة من 25 مباراة.

وتقدم كين بهدف لأصحاب الأرض بالدقيقة 14 ليصل إلى الهدف 100 على مستوى الأندية. ومن ضمن هذه الأهداف جاء 84 هدفا بقميص توتنهام.

وأضاف كين الهدف الثاني بعد 18 دقيقة بعد ركلة ركنية ثم أكمل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة الثالثة في ستة أسابيع بتسديدة غيرت اتجاهها.

وصنع كين الهدف الرابع أيضا بعدما أرسل تمريرة إلى زميليه ديلي آلي الذي حولها بسهولة من مدى قريب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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