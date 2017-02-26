شاهد: ميسي المنقذ يقود برشلونة لفوز ثمين بهدفين على أتليتيكو مدريد

أحرز ليونيل ميسي هدفا حاسما قرب النهاية للمرة الثانية في أسبوع واحد ليقود برشلونة لفوز ثمين بنتيجة 2-1 على مضيفه أتليتيكو مدريد.

وانتزع برشلونة صدارة مؤقته في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد).

وتقدم رافينيا بهدف لبرشلونة في الدقيقة 64 وأدرك المدافع دييغو جودين التعادل بعد ست دقائق ليستعيد ذكريات الهدف الذي سجله في برشلونة وقاد أتليتيكو لإحراز لقب الدوري في مايو أيار 2014.

وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي سدد ميسي كرة ارتدت من الدفاع وتابعها من مدى قريب ليحرز هدف الانتصار لبرشلونة.

وأصبح رصيد برشلونة 54 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي لعب 22 مباراة لكنه سيحل ضيفا على فياريال في وقت لاحق اليوم ويتبقى له بعدها مباراة مؤجلة.

ويملك أشبيلية 52 نقطة أيضا.

وبقي أتليتيكو في المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 24 مباراة.

وبدا أن برشلونة لا يزال يعاني من فقدان الثقة بعد هزيمة قاسية 4 ـ صفر في ضيافة باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوربا وبدأ المباراة بشكل متواضع لكن الحارس مارك أندريه تير شتيجن أنقذ سلسلة من الفرص الخطيرة.

لكن ميسي كرر ما فعله أمام ليغانيس في الجولة الماضية عندما سجل هدف الانتصار 2-1 من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ونجح مجددا في إعادة برشلونة للطريق الصحيح في المنافسة على اللقب.