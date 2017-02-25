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شاهد: تشيلسي يتصدر بفارق 11 نقطة بالفوز بثلاثية على سوانزي سيتي

25/2/2017

وسع تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفارق مع أقرب منافسيه إلى 11 نقطة بفوزه 3-1 على سوانزي سيتي(السبت).

وبدا أن فريق المدرب انطونيو كونتي سيتعادل للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات في الدوري عندما أدرك فرناندو يورنتي التعادل بعد هدف مبكر لتشيلسي عبر سيسك فابريجاس.

لكن بيدرو ودييجو كوستا ضمنا الفوز لصاحب الأرض.

ويملك تشيلسي -الذي خسر مرة واحدة في 20 مباراة في كل البطولات -63 نقطة من 26 مباراة بينما يأتي سيتي الذي لن يلعب هذا الأسبوع في المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 25 مباراة.

ويستطيع توتنهام هوتسبير تقليص الفارق إلى عشر نقاط إذا انتصر على ستوك سيتي غدا الأحد.

ولم يكن الأداء مقنعا من تشيلسي وطالب سوانزي الذي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول الحصول على ركلة جزاء قبل أن يتسبب خطأ من حارسه أوكاش فابيانسكي في أن يسجل بيدرو هدف التقدم في الدقيقة 72.

وضمن كوستا الفوز بتسجيل هدفه 16 في الدوري بتسديدة مباشرة بعد تمريرة من إيدن هازارد.

وقال كونتي "اهتزت شباكنا في نهاية الشوط الأول وانتهى الوقت بعد ذلك لذا في هذه الحالة كان المنافس محظوظا لكننا أظهرنا شخصية قوية في الشوط الثاني، الفوز كان مستحقا. والآن من المهم الاستمرار بهذه الطريقة. أن ننظر لأنفسنا ونفكر في الفوز ونستمر بتركيز شديد".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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