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شاهد: بايرن يسحق هامبورج بثمانية أهداف بفضل ثلاثية ليفاندوفسكي

25/2/2017

أحرز روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف ليلحق بايرن ميونيخ هزيمة مذلة بهامبورج 8-صفر (السبت).

وحافظ بايرن ميونيخ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه وعادل أثقل هزيمة لمنافسه في البطولة.

وسجل المهاجم البولندي – الذي أحرز 19 هدفا هذا الموسم – هدفين في الشوط الأول أحدهما من ركلة جزاء وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعدما افتتح أرتورو فيدال التسجيل في الدقيقة 17.

وكان هامبورج المتعثر يثق في أنه لن يتعرض لهزيمة ثقيلة أخرى كما حدث في ميونيخ في آخر عدة مباريات حيث خسر على نفس الملعب 8-صفر قبل عامين بينما لم يخسر في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

لكنه بدا تائها عندما هز ديفيد ألابا الشباك في الدقيقة 56 ثم أضاف البديل كينجسلي كومان هدفين في غضون خمس دقائق بعد ذلك بقليل.

ومن هجمة مرتدة سجل آرين روبن الهدف الثامن ليستسلم هامبورج لخسارة مذلة عادلت أثقل هزيمة في تاريخه في الدوري.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن الذي احتفل بمباراته 1000 كمدرب "يوم مثالي ومباراة مثالية. الفريق قدما أداء مذهلا وأنا سعيد جدا".

ولم يمنح بايرن منافسه هامبورج أي فرصة ليعوض تعادله 1-1 مع هيرتا برلين من آخر لمسة في المباراة في الجولة الماضية.

وبلغت نسبة استحواذ بايرن 75 في المئة في الشوط الأول فقط وكان يستطيع زيادة رصيده من الأهداف حيث سدد ليفاندوفسكي في إطار المرمى.

وقال رينيه أدلر حارس هامبورج "أعتقد أننا لم نتفوق في أي مواجهة فردية في الشوط الأول بأكمله. هذا أمر لا يحتمل".

ورفع بايرن رصيده إلى 53 نقطة متقدما بخمس نقاط على رازن بال شبورت لايبزيج الذي انتصر 3-1 على ضيفه كولونيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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