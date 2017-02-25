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ابن بيليه يواجه حكما بالسجن 13 عاما لاتجاره بالمخدرات

بيليه (يمين) ونجله إدينيو - أرشيفية
بيليه (يمين) ونجله إدينيو - أرشيفية
25/2/2017

قال محامي ابن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إن موكله تعهد بتسليم نفسه للشرطة لتنفيذ حكم بالسجن 13 عاما للاتجار بالمخدرات.

وقال يوجينيو مالافازي محامي إدينيو نجل بيليه إن إدينيو سيسلم نفسه بمجرد تأكيد قرار المحكمة بسجنه نحو 13 عاما.

وأدين إدينيو، الحارس السابق لسانتوس فريق والده بيليه، بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال عام 2005، لكنه كان يكافح ضد هذه الاتهامات منذ ذلك الوقت.

وكان إدينيو قد تلقى حكما بالسجن 33 عاما، لكنه طعن على الحكم ووافق القاضي على طعنه يوم الخميس وخفف المدة إلى 12 عاما وعشرة أشهر.

وأكد المحامي أن إدينيو أنه بريء وسيواصل الكفاح ضد هذه التهم.

ويعتبر بيليه (76 عاما) أعظم لاعب في التاريخ، وساعد بلاده في الفوز بكأس العالم ثلاث مرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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