علاء صادق يكتب: سبع محطات رياضية في أسبوع

بعيدا عن عالم كرة القدم المستحوذ على غالبية الاهتمام الإعلامي بشأن العالم، نقدم لكم كل خميس سبعة أحداث مختارة.

من أهم المباريات والبطولات والغرائب والأرقام القياسية والمفاجآت والقصص المثيرة التي شهدها الأسبوع.

معجزة فى تنس الطاولة

دخل الطفل الياباني توموكازو هاريموتو تاريخ الرياضة عامة وتنس الطاولة خاصة بعد أن أصبح وهو فى الثالثة عشرة من عمره أصغر لاعب يصل إلى المباراة النهائية لفردي الرجال فى إحدى بطولات دائرة العالم (سيركوي مونديال)، وتأهل توموكازو لنهائي الفردي فى بطولة الهند الدولية والمقامة فى العاصمة نيودلهى، وخسر فى النهائي أمام الألماني ديميترى اوفتشاروف 11-6 و11-8 و11-4 و14-12.

توموكازو هاريموتو هو أصغر لاعب بين المصنفين المائة الأوائل عالميا فى 2017 ويحتل المركز 69، وهو أمل بلاده فى الفوز بذهبية فى دورة الألعاب الأوليمبية 2000 في طوكيو.

ميكيلا شيفرين تصنع تاريخا جديدا

لم يكن الأمر مجرد فوز وميدالية ذهبية ورقم قياسي جديد ولكنه تخطى تلك الإنجازات إلى أداء مبهر.

ما فعلته الأمريكية الحسناء ميكيلا شيفرين فى بطولة العالم للتزلج على الجليد فى سان موريتز السويسرية كان خياليا بكل المقاييس، وتقدمت ميكيلا فى سباق التزلج المتعرج (سلالوم) على كل منافساتها فى الجولة الأولي بفارق 38 جزءًا من الثانية، وتوقع الخبراء أن يمثل تقدمها ضغوطا هائلة عليها فى الجولة الثانية، لاسيما أنها صغيرة فى العمر وهى تكمل 22 عاما فى 13 مارس/آذار المقبل. كما أنها حاملة اللقب فى البطولتين السابقتين عامي 2013 و2015، وتحظى منافستها المباشرة السويسرية ويلدى هولدنر بدعم جماهيري هائل من مواطنيها.

وفاجأت ميكيلا الجميع في الجولة الثانية بأسرع جولة فى المسابقة وتفوقت على الجميع بزمن زاد على الثانية فى حدث تاريخي نادر لا يراه الجمهور إلا نادرا، لتزيد ميكيلا الفارق بينها وبين ويلدى صاحبة المركز الثاني إلى ثانية و64 من المائة وهو أكبر فارق فى تاريخ بطولة العالم، واحتفظت بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي وإضافتها إلى ذهبية الهبوط العملاق التى فازت بها قبل أيام.

ديورانت.. رابع العمالقة

لم يتمكن أكثر من ثلاثة لاعبين على مدار 66 عاما من تسجيل الثلاثية المزدوجة فى مباراة كل النجوم السنوية لكرة السلة الأمريكية بين منتخبي الشرق والغرب.

والثلاثية المزدوجة هى أن يحرز اللاعب 10 نقاط على الأقل، ويجمع 10 كرات مرتدة تحت السلة على الأقل ويمرر عشر تمريرات نهائية صحيحة لزملائه على الأقل خلال المباراة، وكانت قائمة الشرف حتى نهاية 2016 تضم مايكل غوردان وليبرون جيمس ودواين ويد فقط، ولكن كيفين ديورانت نجم فريق غولدن ستيت واريورز أصبح رابعهم في اللقاء الأخير الذى أقيم فى نيو أورليانز الأحد الماضي وانتهى بفوز الغرب 192-182.

ديورانت سجل 21 نقطة وجمع 10 كرات مرتدة ونفذ 10 تمريرات حاسمة ودخل بها التاريخ.



أوليمبياد 2024 يعادل رقم لندن

فجأة .. وبعد مشوار طويل وتحضيرات ضخمة ودعاية هائلة قرر الهنغاريون سحب ملف بودابست من سباق استضافة وتنظيم دورة الألعاب الأوليمبية 2024، وجاء القرار منطقيا بسبب ضآلة فرص العاصمة الهنغارية أمام منافسيها الغنيين، وبذلك بقيت هنغاريا بلا مكان فى تاريخ الدول المنظمة للألعاب الأوليمبية حتى 2024.. وهى الدولة الوحيدة بين الدول العشرة الأكثر تتويجا بالميداليات فى تاريخ الألعاب الأوليمبية التى لم تنل شرف التنظيم.

انحصر السباق حاليا بين مدينتين فقط هما لوس أنجيليس الأمريكية وباريس الفرنسية.. وسبق لباريس أن نظمت الدورة مرتين عامى 1900 و1924 بينما نظمتها لوس أنجيليس مرتين أيضا عامى 1932 و1984.. وتقرر اللجنة الأوليمبية الدولية فى اجتماعها المقبل فى ليما عاصمة بيرو فى 13 سبتمبر/أيلول المدينة صاحبة الشرف الرفيع، وهكذا ستعادل المدينة الفائزة الرقم القياسي الذى تملكه العاصمة الإنجليزية بتنظيم الدورة لثلاث مرات.



خوذة هاميلتون من تصميم جمهوره

فى سابقة غير معروفة فى تاريخ الرياضة منح البريطاني لويس هاميلتون بطل سباقات السيارات (الفورميولا وان) جمهوره الفرصة لمشاركته فى اختيار الزى الذى يشارك به فى السباقات خلال عام 2017.. وأجرى هاميلتون مسابقة على موقعه على شبكات التواصل الاجتماعي لتصميم شكل الخوذة التى يرتديها. وجاء التفاعل مذهلا باشتراك أكثر من 8000 تصميم، وبعد الاستعانة بخبراء فى فريق العمل معه قرر بطل العالم لثلاث مرات اختيار تصميم تقدم به شاب برازيلي يدعى راى كالداتو ويحمل تكريما لبطل العالم البرازيلي الراحل ايرتون سينا (لقي حتفه فى الأول من مايو/أيار 1994 داخل سيارته فى سباق إيطاليا على حلبة ايمولا)، ويجمع التصميم بين ألوان علم البرازيل وعلم بريطانيا وعدد مرات تتويج هاميلتون.

وحرص هاميلتون على دعوة الشاب البرازيلي الفائز بالتصميم إلى حفل الكشف عن الخوذة والزى الجديد.

صربيا واسبانيا فى ملعب الجحيم

أعلنت السلطات الصربية عن إقامة مباراة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية العالمية للتنس بين منتخبي صربيا وإسبانيا فى صالة بيونير ايام 7 و8 و9 أبريل/نيسان المقبل، ويطلق الأوربيون على تلك الصالة لقب ملعب الجحيم بسبب التشجيع الجنوني والأصوات الهائلة التى تصدر من الجماهير الصربية التى اعتادت ملء تلك الصالة فى كل اللقاءات الحاسمة سواء الدولية أو المحلية، ومن المنتظر أن تشهد تلك المباراة مواجهة نارية بين المصنف الثانى عالميا الصربي نوفاك ديكوفيتش والاسباني رافاييل نادال.

ورغم أن الاسم الرسمي لتلك الصالة فى العاصمة الصربية هو صالة الكسندر نيكوليتش؛ إلا أنها تعرف بلقب بيونير، وسعة الصالة 8500 متفرج وهى ملعب ناديي رد ستار وبارتيزان فى مسابقات كرة اليد والسلة والطائرة، وأرضية الصالة الصلبة تناسب أداء ديكوفيتش على عكس نادال الذى لا يفضل تلك النوعية.



الفوز المائة.. لأسطورة الدراجات

بتتويجه بطلا لسباق اندالوسيا (الأندلس) جنوب إسبانيا يوم الأحد الماضي أكمل الدراج الإسباني الفذ اليخاندرو فالفيردى (36 عاما) عدد انتصاراته فى مراحل السباقات العالمية الى مائة فوز.

وعلى مدار 13 عاما منذ 2003 (باستثناء 2010 و2011 بسبب الإيقاف للمنشطات) صعد فالفيردى إلى منصات التتويج ثلاث مرات على الأقل سنويا خلال السباقات الكبرى، وحقق فوزه الأول فى 18 أبريل 2003 فى المرحلة الثالثة لسباق اراجوا، وكانت انتصاراته فى عام 2004 هى الأغزر حيث حقق 15 انتصارا.. بينما قل العدد فى 2013 الى 4 انتصارات فقط، وهو حقق في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2017 ثلاثة انتصارات أخرها فى الأندلس مما يشير لاحتمالات استعادة أمجاده وكسر رقمه السابق لعدد الانتصارات والمسجل فى عام 2004.