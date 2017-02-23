طرد عصام الحضري من معسكر فريقه وعرضه للبيع

قام أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة المصري لكرة القدم، مساء الأربعاء، بطرد حارس المرمى عصام الحضري من معسكر الفريق.

وجاء ذلك استعدادًا لمباراة الأهلي بالجولة العشرين للدوري المحلي.

وقال سيد متولي المدير الإداري بفريق وادي دجلة في تصريحات لوكالة "الأناضول"، "طرد الجهاز الفني للفريق عصام الحضري من المعسكر وقرر تغريمه 300 ألف جنيه (19 ألف دولار)، واستبعاده من تشكيلة مباراة الأهلي بالدوري المقرر لها غدًا، لصفعه حارس الفريق الثالث خالد وليد على وجهه خلال مران الفريق المسائي".

وأضاف متولي أن "الغرامة جاءت تبعًا للائحة الداخلية بالنادي، كما تم توقيع غرامة مالية على الحارس الثالث بقيمة 50 ألف جنيه (3200 دولار)".

وختتم تصريحه بالقول "استبعاد الحضري من مباراة الأهلي فقط، وليس إيقاف لأجل غير مسمى، وأن الحارس سينتظم في التدريبات اعتبارًا من يوم السبت".

من جهته أعلن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عرض عصام الحضري للبيع.

وفي تدوينة على الصفحة الرسمية الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال سامي "عصام الحضري حارس مخضرم، متاح للبيع إلى الدوري الأمريكي ودوريات الدول الاسكندنافية".

وأضاف " الحضري البالغ من العمر 44 عامًا بإمكانه اللعب لعامين قادمين".

وأوضح رئيس النادي " لا أقصد الإساءة لعصام فهو صديقي حتى النهاية و لكني أحاول مساعدته على الاستمرار لصالح منتخب مصر بصرف النظر عما حدث!".

ويعد عصام الحضري (44 عامًا) من أهم وأبرز حراس المرمي في إفريقيا ومصر، ويلعب مع منتخب بلاده منذ عام 1997، وكان له دور بارز في وصول الفراعنة للمباراة النهائية واحتلال وصافة أمم إفريقيا الأخير بالغابون.

كما حصل الحضري مع المنتخب المصري على العديد من الألقاب أهمها أربع بطولات لأمم لإفريقيا أعوام 1998 ببوركينا فاسو، و2006 بمصر، و2008 بغانا، و2010 بأنغولا.

ولعب الحضري للعديد من الأندية المصرية، وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي ودمياط ووادي دجلة، كما لعب للمريخ السوداني، وسيون السويسري.