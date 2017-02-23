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شاهد: ريال مدريد المتصدر يسقط بهدفين أمام فالنسيا المتعثر

22/2/2017

خسر ريال مدريد بشكل مفاجئ 2-1 أمام فالنسيا المتعثر ليهدر فرصة لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجرع مدريد الهزيمة الثانية له الأربعاء في المسابقة هذا الموسم.

وافتتح سيموني زازا – الذي قضى فترة إعارة غير سعيدة مع وست هام يونايتد في وقت سابق هذا الموسم – التسجيل لفالنسيا بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة رائعة.

وبعدها أصاب فابيان أوريانا فريق المدرب زين الدين زيدان بصدمة أخرى عندما ضاعف التقدم في الدقيقة التاسعة.

وأعاد كريستيانو رونالدو ريال إلى المنافسة بتقليص الفارق من ضربة رأس متقنة قبل نهاية الشوط الأول لكن الفريق الزائر عجز عن إضافة مزيد من الأهداف بعد الاستراحة.

ويبقى ريال في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة وثلاث نقاط عن اشبيلية ثالث الترتيب وتتبقى لفريق زيدان مباراة مؤجلة.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة في ديسمبر كانون الأول الماضي لكنها تأجلت بسبب مشاركة ريال في كأس العالم للأندية.

ويمر فالنسيا بموسم سيء على مستوى النتائج لكنه استهل لقاء اليوم بقوة وتقدم عبر زازا -المنضم إلى صفوفه الشهر الماضي على سبيل الإعارة من يوفنتوس -ليحرز هدفه الثاني على التوالي بعدما هز شباك أتليتيك بيلباو في الفوز 2-صفر الأحد الماضي.

ولم يستفق ريال من الصدمة حتى استقبل هدفا ثانيا بعدما مرر زازا إلى لويس ناني لينقل الكرة إلى أوريانا الذي سدد بين ساقي الحارس كيلور نافاس ليعزز تفوق أصحاب الضيافة.

وكاد منير الحدادي يسجل هدفا ثالثا لكن مارسيلو تصدى لتسديدته ثم ساهم الظهير البرازيلي في هدف ريال بتمريرة عرضية حولها رونالدو برأسه إلى شباك الحارس دييجو ألفيس.

ونزل جاريث بيل بديلا في الشوط الثاني لتعزيز هجوم ريال دون جدوى بينما طالب فالنسيا بركلة جزاء لصالح منير لم يحتسبها الحكم.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
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