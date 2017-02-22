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"نصف مليون دولار" قيمة قميص مسروق للاعب شهير

توم برادي، لاعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية
توم برادي، لاعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية
22/2/2017

أعلنت الشرطة بالولايات المتحدة عن سرقة قميص لعب خاص بلاعب كرة القدم الأمريكية تبلغ قيمته نحو نصف مليون دولار!

وسُرق قميص توم برادي، لاعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية، بعد فوز الفريق الـ51 بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، وتصل قيمته إلى 500 ألف دولار.

وكان برادي قد قدم بلاغًا إلى الشرطة عقب فوز فريقه في الخامس من فبراير/شباط بعد يوم من فقدان القميص.

وذكر تقرير لمجلة "تي إم زد سبورتس" أن قيمة القميص تصل إلى 500 ألف دولار.

وأوضح برادي أن قميصه سرق من الخزانة الخاصة به، وقال "شخص ما سرق قميصي".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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