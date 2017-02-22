شاهد: مانشستر سيتي يقلب تأخره لفوز 5-3 على ضيفه موناكو

تفوق مانشستر سيتي في مباراة ملحمية أمام موناكو إذ أحرز ستونز و ساني هدفين متأخرين ليمنحا الفريق الإنجليزي الفوز بنتيجة(5-3).

وتقدم سيتي بهدف سجله رحيم سترلينج في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوربا لكرة القدم الثلاثاء.

لتبدأ بعدها ملاحقة بين الفريقين على مستوى النتيجة إذ تعادل رادامل فالكاو لموناكو بضربة رأس قبل أن يتقدم الفريق الفرنسي بفضل هدف سجله الشاب كيليان مبابي.

وتبادل القادمان من أمريكا الجنوبية سيرجيو أجويرو لاعب سيتي وفالكاو -الذي أهدر ركلة جزاء -هز شباك الفريق الاخر إذ سجل أجويرو هدفي التعادل 2-2 و3-3 بعدما تقدم فالكاو لموناكو للمرة الثانية في المباراة التي أقيمت على استاد الاتحاد.

ورغم ذلك تمكن سيتي من التفوق بعدما سجل ستونز هدفا على القائم البعيد وسجل ساني هدفا في المرمى الخالي ليمنحا سيتي أفضلية هدفين قبل لقاء الإياب في 15 مارس أذار المقبل.