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شاهد: أتليتكو مدريد يمطر شباك مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف لهدفين

21/2/2017

فاز أتليتيكو مدريد على مضيفه باير ليفركوزن 4-2 في مواجهة مثيرة الثلاثاء.

وبذلك يحصل أتليتيكو مدريد على أفضلية كبيرة قبل مباراة اياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوربا لكرة  القدم في إسبانيا الشهر المقبل.

وسجل أتليتيكو وصيف بطل أوربا في 2014 و2016 هدفين من هجمتين مرتدتين في أول 25 دقيقة عبر ساؤول وأنطوان جريزمان ليضع قدما في دور الثمانية والتي ستكون في حال صعوده المرة التاسعة التي يتأهل فيها لهذا الدور.

وقلص ليفركوزن -الذي كافح لاحتواء خطورة المنافس الاسباني لأكثر من ساعة -الفارق قبل أن يسجل كيفن جاميرو لاعب أتليتيكو من ركلة جزاء بينما أحرز هدف الفريق الألماني الثاني اللاعب ستيفان سافيتش في مرماه بطريق الخطأ.

وأنهى فرناندو توريس أي تكهنات بشأن مستقبله بهدفه في الدقيقة 87 ليتجرع الفريق الألماني أول هزيمة على أرضه في أوربا بعد مسيرة من عشر مباريات دون هزيمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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