شاهد: ميسي يزور مصر للترويج للسياحة العلاجية من التهاب الكبد

وصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مصر في رحلة تستغرق يوما واحدا للترويج للسياحة العلاجية من التهاب الكبد.

وميسي هو سفير للسياحة العلاجية لحملة إحدى الشركات التي تستهدف علاج المصابين بالتهاب الكبد من كل أنحاء العالم تحت شعار "عالم خال من فيروس سي".

وسبق أن تأجلت زيارة ميسي إذ كان من المفترض أن يزور مصر الأسبوع الماضي قبل أن يقرر التأجيل بعد ساعات من خسارة برشلونة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوربا.

ويتضمن برنامج رحلة ميسي، الذي سبق أن شارك في مباراة ودية مع فريقه برشلونة أمام الأهلي المصري في استاد القاهرة عام 2007، زيارة منطقة الأهرام وهو نفس المكان الذي شهد حفلا في أكتوبر تشرين الأول الماضي بمناسبة "يوم الكبد المصري" وتعهد خلاله وزير الصحة المصري بالقضاء على مرض التهاب الكبد (سي) في مصر بحلول عام 2020.