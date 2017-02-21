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إشارة غير لائقة من أنشيلوتي تكلفه خمسة آلاف يورو

كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ
كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ
21/2/2017

قالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء إن أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ سيدفع خمسة آلاف يورو لأغراض خيرية بعد إشارة غير لائقة

وارتكب كارلو أنشيلوتي تصرفه غير اللائق أثناء مغادرة الملعب تجاه جماهير هيرتا برلين بعد تعادل الفريقين 1-1 يوم السبت الماضي.   وقال إنه فعل ذلك ردا على هجوم المشجعين ضده.

وسجل بايرن هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وسط احتجاجات مشجعي هيرتا على عدد دقائق الوقت الإضافي.

وقالت الرابطة إنه بعد التحقيق في الواقعة ألزمت المدرب الايطالي بتخصيص هذا المبلغ لأغراض خيرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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