ميسي يزور مصر الثلاثاء

يصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الأسباني، إلى مصر غدا الثلاثاء.

وتأتي الزيارة في إطار مشاركته في حملة ترويجية للسياحة العلاجية ومكافحة التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي".

وأكد المكتب الإعلامي للشركة الراعية للحدث "برايم فارما"، أن ميسي سيصل إلى مصر عصر الثلاثاء.

وكانت الزيارة قد تأجلت مرتين، آخرها يوم الأربعاء الماضي، عقب الخسارة الكبيرة لبرشلونة في ملعب حديقة الأمراء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الزيارة مقررا لها ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكنها أُجلت في ذلك الوقت بعد وقوع حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

ويشار إلى أن برنامج الزيارة يشمل العديد من الفقرات أهمها المؤتمر الرئيس للكشف عن إعلان ميسي لدعم علاج مرضى فيروس سي، وسط حضور نخبة من الوزراء ونجوم الكرة والفن.

وقامت الجهات الداعمة لحملة "تور آند كيور" بتعليق اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية في القاهرة في مشهد ينم عن استعدادات حقيقية للترحيب بوصوله.