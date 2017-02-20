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رياضة

شاهد: مدرب يعرقل لاعب الفريق المنافس داخل الملعب!

20/2/2017

قام "ريكاردو لافولبي" المدير الفني لفريق "كلوب أمريكا" المكسيكي بتصرف غريب أثناء مباراة فريقه ضد فريق "تشيفاز" بالدوري المكسيكي.

ففي الدقيقة 75 من عمر المباراة، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "تشيفاز" على فريق "أمريكا" بهدف نظيف، دخل المدير الفني "لافولبي" إلى الملعب وقام بعرقلة مدافع فريق تشيفاس أثناء انطلاقه بالكرة في جانب الملعب.

لكن مدافعين عن  "لافولبي" الذي شارك في صفوف منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم عام 1978 كحارس مرمى احتياطي، قالوا إن المباراة كانت قد توقفت بالفعل بسبب وجود لاعب مصاب أمام مرمى فريق "تشيفاز". لكن هذا الدفاع لم يقنع حكم المباراة الذي قام بطرد "لافولبي" من الملعب جراء هذا التصرف، خاصة أن الأخير خرج من الملعب مرة أخرى بسرعة لمحاولة الإيحاء بأنه لم يتجاوز خط الملعب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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