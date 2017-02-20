شاهد: ركلة جزاء ميسي تنقذ برشلونة من تعثر جديد

سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية ليفوز برشلونة 2-1 على ليغانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد

وسط انقسام في كامب نو إذ يبدو أن الفريق لم ينجح في التعافي بعد من الخسارة الأوربية الثقيلة أمام باريس سان جيرمان.

وأحرز ميسي هدفي برشلونة وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 90 ليحقق الفريق انتصارا غير مقنع ويحتفظ بآمال الاحتفاظ باللقب لكنها كانت ليلة صعبة أخرى للمدرب لويس إنريكي الذي تعرض لصيحات استهجان من مجموعة من مشجعي برشلونة.

وتقدم برشلونة – الذي خسر 4-صفر أمام سان جيرمان في دوري الأبطال الأسبوع الماضي – بهدف مبكر سجله ميسي بعد مرور أربع دقائق لكن ليجانيس أدرك التعادل عن طريق أوناي لوبيز بعد خطأ فادح من سيرجي روبرتو بالدقيقة 71.

وحصل نيمار على ركلة جزاء نفذها ميسي بنجاح ليخطف الانتصار لبرشلونة ويواصل منافسة ريال مدريد المتصدر ويخفف الضغوط المفروضة على المدرب لويس إنريكي.

وتعرض مدرب برشلونة لصيحات استهجان من مجموعة كبيرة من المشجعين لكنه تلقى الدعم أيضا من مشجعين متحمسين آخرين.

وأصبح رصيد برشلونة 51 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ريال المتصدر الذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان بينما يأتي أشبيلية ثالثا وله 49 نقطة.