شاهد: ثلاثية لنابولي في شباك كييفو تحافظ على آماله باللقب

تغلب نابولي بسهولة 3-1 على مضيفه كييفو الأحد ليحافظ على آماله في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

وتعافى نابولي من هزيمته في دوري أبطال اوربا أمام ريال مدريد ليزيد مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى 14 مباراة بتغلبه على كييفو.

وافتتح لورينزو إنسيني التسجيل في الدقيقة 31 لصالح نابولي عندما انطلق لداخل الملعب من اليسار قبل أن يسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة.

وسجل ماريك هامشيك بعد ذلك من مدى قريب بعد تردد دفاع كييفو في الدقيقة 38 وأضاف بيوتر جيلينسكي هدفا ثالثا في الدقيقة 58 عندما وضع الكرة بهدوء في الشباك من عند حافة منطقة الجزاء.

وقلص ريكاردو ميجيوريني الفارق لأصحاب الأرض لكن ذلك لم يمنع نابولي من زيادة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث.