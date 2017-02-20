شاهد: تسونغا يهزم جوفين ويحرز لقب بطولة روتردام للتنس

حصد الفرنسي جو ويلفريد تسونغا لقبه الأول منذ 2015 وهزم البلجيكي ديفيد جوفين في نهائي بطولة روتردام للتنس الأحد.

وتعافى تسونغا من الهزيمة في المجموعة الأولى لتنتهي المباراة بنتيجة 4-6 و6-4 و6-1.

وتأخر المصنف السادس تسونغا البالغ من العمر 31 عاما قبل أن يعدل النتيجة ويكتسح منافسه في المجموعة الحاسمة.

وعانى جوفين/26 عاما/ الذي لم يفز بأي لقب منذ 2014 من خيبة أمل للأسبوع الثاني على التوالي بعد هزيمته في نهائي بطولة صوفيا المفتوحة أمام غريغور ديميتروف.

وكان إرسال تسونغا قويا مرة أخرى وسدد عشر ضربات إرسال ساحقة ليتفوق على المصنف الثالث جوفين الذي سيكون الأمر الإيجابي الوحيد بالنسبة له دخوله ضمن قائمة المصنفين العشر الأوائل عندما يصدر التصنيف الجديد الاثنين.