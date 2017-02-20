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شاهد: أغرب اعتراض على قرار الحكم في مباراة كرة قدم بفيتنام

20/2/2017

يواجه فريق كرة قدم في فيتنام احتمال معاقبته بعدما سمح لمنافسه بتسجيل ثلاثة أهداف دون أن يحرك لاعبوه ساكنا

وذلك اعتراضا منهم على ركلة جزاء احتسبت ضد فريقهم في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري المحلي.

وفي خطوة شبيهة بـ"تحدي الصنم" (ما يعرف بـ "مانيكن تشالنج")، قرر لاعبو لونغ آن الوقوف في ارضية الملعب دون حركة او محاولة تحدي لاعبي هو تشي مينه سيتي في مباراة مساء الأحد.

واعترض لاعبو لونغ آن على ركلة جزاء حصل عليها الفريق المنافس إثر خطأ غير واضح والنتيجة كانت حينها التعادل 2-2 قبل دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وبعد جدل طويل مع الحكم دون جدوى، قرر حارس لونغ آن أن يدير ظهره للاعب المنافس عوضا عن محاولة صد ركلة الجزاء، فاستغل الأخير هذا الاعتراض ليسجل في الشباك هدف التقدم لفريقه 3-2.

وكان لاعبو لونغ آن احتجوا على الهدفين الأولين اللذين سجلهما هو تشي مينه سيتي. وبعد ركلة الجزاء، واصلوا خطوتهم الاعتراضية بالشكل نفسه، فاستغل لاعبو المنافس امتناعهم عن التحرك لتسجيل هدفين في الشباك الخالية، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-2.

ولم يلق ما قام به لاعبو لونغ آن استحسان الجهات الرسمية.

واعتبرت وزارة الرياضة في بيان الاثنين أن "هذه التصرفات تخالف بشكل خطير قواعد المسابقة وتعتبر غير رياضية وغير متحضرة".

وطالبت الوزارة الاتحاد المحلي للعبة بمعاقبة المشاركين في هذا الاعتراض، فيما نقلت صحيفة "تووي تري" أن رئيس النادي المعني فو تهانه نهييم تقدم باستقالته بسبب ما حصل في مباراة الأحد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس النادي قوله "على رغم أنني لم أطلب من اللاعبين القيام بهذا الأمر (الاعتراض)، فأنا أتحمل المسؤولية كرئيس للنادي وأنا تقدمت باستقالتي".

ويحتل فريقه ذيل الترتيب في الدوري الفيتنامي الاحترافي الذي عرف العديد من فضائح التلاعب بالنتائج، فيما يعرف عن بعض لاعبيه ومشجعيه ردود فعلهم الحادة وتهجمهم على الحكام في حال لم تكن القرارات لمصلحة فرقهم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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