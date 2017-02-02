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شاهد: مصر تفوز على بوركينا فاسو وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا

1/2/2017

واصل المنتخب المصري لكرة القدم تقدمه في رحلة استعادة اللقب الأفريقي وتأهل الفريق للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية

الحادية والثلاثين المقامة حاليا في الغابون بفوزه على منتخب بوركينا فاسو 4 / 3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 الأربعاء في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالمربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي المنتخب المصري في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع اليوم الخميس بين منتخبي الكاميرون وغانا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم الأفضلية الواضحة لمنتخب بوركينا فاسو في ظل حالة الإجهاد التي ظهرت على لاعبي المنتخب المصري.

وفي الشوط الثاني ، واصل المنتخب البوركيني تفوقه لكن محمد صلاح سجل هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل النجم المخضرم أريستيد بانسيه لخيول بوركينا في الدقيقة 73 .

وأصبح هدف بانسيه هو الأول في شباك المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) في  هذه البطولة حيث حافظ الفريق على نظافة الشباك في مبارياته الثلاث بالدور الأول للبطولة وكذلك في مباراته أمام المنتخب المغربي في دور الثمانية للبطولة.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب المصري رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة وأهدر عبد الله السعيد (الركلة الأولى التي ارتدت من القائم) وسجل لبوركينا فاسو ألان تراوري وبانو دياوارا وستيف ياجو وأهدر كواكو كوفي (الركلة الرابعة التي تصدى لها حارس المرمى) وبرتران تراوري (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس).

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