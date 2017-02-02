شاهد: برشلونة يعبر أتلتيكو مدريد بثنائية في عقر داره

وضع برشلونة قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا 2 / 1 من مضيفه أتلتيكو مدريد.

وبفوز برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة، بات بحاجة للتعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام بملعبه (كامب نو) الأسبوع المقبل من أجل حجز بطاقة التأهل للنهائي، فيما يتعين على أتلتيكو الفوز بثنائية نظيفة إذا أراد الاستمرار في المسابقة.

وافتتح لويس سواريز التسجيل مبكرا لبرشلونة في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 33، فيما تكفل أنطوان جريزمان بتسجيل هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 59.

يذكر أن هذا هو الفوز الأول لبرشلونة على أتلتيكو هذا الموسم، بعدما تعادلا 1 / 1 في لقائهما ببطولة الدوري الإسباني في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.