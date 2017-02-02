بالفيديو.. علاء صادق يحلل: الحضري "نصف فريق" يهدى مصر مكانا بالنهائي

قديما قالوا إن حارس المرمى الكفء يساوى نصف فريق.

مرت سنوات حتى قدم الحارس المصري المخضرم عصام الحضري كل الادلة على صحة تلك الحكمة الكروية.. بل على إمكانية تعديلها لتكون حارس المرمى الكفء يمثل ثلاثة أرباع الفريق.

الحضري (الذي أكمل 44 عاما من عمره ومعها أسبوعان) حطم كل عناصر التفوق في كرة القدم والتي امتلكها لاعبو بوركينا فاسو في لقائهم ضد المنتخب المصري مساء الأربعاء فى ليبرفيل.. بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وفشل الفريقان في هز الشباك في الوقت الإضافي.. وقاد الحضري الفراعنة للفوز 4-3 في ركلات الترجيح بعد تصديه بامتياز للركلتين الأخيرتين وصعد بالفراعنة إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية ليدعم فرصته أن يكون أول حارس فى التاريخ يتوج بجائزة أحسن حارس مرمى في النهائيات القارية بعد تتويجه أحسن حارس فى دورات 2006 و2008 و2010.. كما أنه المرشح الأول الآن وبفارق شاسع عن بقية منافسيه للفوز بجائزة أحسن لاعب في البطولة الأفريقية الحالية.

المباراة المثيرة التي امتدت إلى أكثر من ساعتين من كرة القدم على مدار أربعة أشواط شهدت تفوقا تاما لمنتخب بوركينا فاسو في كل عناصر كرة القدم سواء في الاستحواذ والسيطرة أو الانتشار أو عدد الفرص والهجمات والتسديدات بالإضافة إلى التفوق في ألعاب الهواء والكرات المشتركة.. ولكن النتائج في كرة القدم لا تحتسب إلا بالأهداف.

والآن دعونا نذهب للمحطات الخمسة التي حسمت اللقاء للفراعنة على عكس اتجاه اللعب.

المحطة الأولى: كابتن مصر وحارس عرينها وشباكها ومجدها عصام الحضري بطل المباراة وبطل الدورة منح زملاءه المدافعين أمانا كبيرا بتقدمه المستمر في الكرات العرضية وتشتيتها إلى جانبي الملعب.. وتصدى بامتياز لكل الكرات المسددة نحوه وازدادت البركة معه بذهاب أغلب تلك الكرات إلى المكان الذي توقعه وانتظر فيه الكرات.

ووصل إلى قمة اللمعان في آخر لمستين له مع الكرة في اللقاء بتصديه لركلتي الترجيح الأخيرتين لبوركينا فاسو من الحارس هيرفي كوفى وبرتران تراوريه.

ولو شاء لنا أن نمنح درجات للاعبين لاستحق الحضري الدرجة النهائية دون أن يزيد أي لاعب آخر من الجانبين عن درجة 6 أو 7 من 10.

المحطة الثانية: الحظ والحظ وحده هو ما منع لاعبي بوركينا من استغلال فرصهم المتناثرة.

ظل الفراعنة تحت الحصار البوركيني أغلب فترات المباراة ولكن الحظ الطيب الذي رافق الفراعنة في مباراة المغرب امتد بشكل أكبر وأوضح في لقاء بوركينا فاسو.. وتجلى ذلك الحظ الكبير في عدد الكرات السهلة التي أتيحت للاعبي بوركينا فاسو داخل منطقة الجزاء المصرية وأهدرها برعونة اللاعبون الواحد تلو الآخر لاسيما من ناكلوما الجناح الأيسر المذعور.

ومجددا نكرر الحظ لا يذهب إلا لمن يستحقه.

المحطة الثالثة: صلابة الدفاع المصري لاسيما قلب الدفاع أحمد حجازي الذي تعرض لكل الاختبارات في مواجهة بانسيه الأطول والأقوى.. وجاء هدف بوركينا فاسو الوحيد في اللحظة الوحيدة التي هرب فيها بانسيه من رقابة حجازي وأصبح تحت رقابة إبراهيم صلاح.

وتعاظمت صلابة الدفاع بلجوء جميع اللاعبين إلى الاداء السهل الخالي من الفلسفة أو الاستعراض.. مما قلل من الأخطاء ومن الكرات المقطوعة في نصف ملعب مصر.

المحطة الرابعة: مهارة الثنائي العبقري محمود كهربا ومحمد صلاح في الهدف الذي أعاد الفراعنة إلى المباراة ومنحهم الفرصة للاستمرار حتى الركلات الترجيحية.. والهدف الذي جاء في منتصف الشوط الثاني كان من الهجمة الناضجة الأولى للفراعنة في الشوط الثاني.. وتمكن كهربا المضغوط بقوة وعن قرب من الخلف من التحكم في الكرة بامتياز وحجبها عن المدافع البوركيني ثم تمريرها للخلف إلى صلاح القادم بسرعة والخالي من الرقابة ليسدد صلاح بإتقان خيالي يحسده عليه ميسي ورونالدو في أصعب مكان في شباك الحارس كوفي.

هدف من كوكب آخر بتوقيع مشترك لكهربا وصلاح.

المحطة الخامسة: الوعي والواقعية الكبيران للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بالظروف الصعبة لفريقه إزاء النقص الحاد في الصفوف لغياب أربعة لاعبين أساسيين مصابين.. وإزاء حاجته الماسة لوجود أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر كان إشراك إبراهيم صلاح بجوار طارق حامد في ارتكاز الوسط أمرا حتميا.. ولأن كليهما لا يعرف دور صانع الألعاب أو بناء الهجمات اختار كوبر فضيلة الاعتراف بالواقع والالتزام بتمركزهما في مكانيهما دون أي محاولة تقدم للمغامرة مما قلل كثيرا من عدد مهاجمي مصر باستمرار.. ومنح السيادة والسيطرة ووسط الملعب لمنتخب بوركينا فاسو.. ولكن الفائدة التي تحققت للفراعنة بوجودهما متأخرين كانت فى إجهاض كثير من الهجمات البوركينية قبل اقترابها من منطقة الجزاء بالإضافة لالتحام حامد وصلاح مع المدافعين في كل الهجمات وتألقهما في تنظيف منطقة الجزاء من الكرات الساقطة.

وفعلا… رحم الله امرأ عرف قدر نفسه.

نجم المباراة الأول هو عصام الحضري.. والثاني هو عصام الحضري أيضا.. والثالث وحتى العاشر وإلى السادس والعشرين عصام الحضري وحده دون منافس.

المخطئ: يتحمل الجناح الأيمن البوركيني ناكلوما مسئولية إهدار نصف هجمات فريقه بقراراته الخاطئة سواء في التسديد بدلا من التمرير أو في التمرير بدلا من التسديد.. أو في الفرص السهلة التي لاحت له وأضاعها بغرابة.

الغريب أن ناكلوما وزميله برتران تراورى الجناح الأيمن حاولا كثيرا التعالي على الكرة في المراوغات والألعاب الاستعراضية وكأنهما نجمان من الطراز الرفيع.. ونكررها: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه.

التحكيم: السنغالي مالانج ديديو كان هادئا للغاية واتسمت قراراته بالعدالة المطلقة دون النظر للضغوط أو الاعتراضات.. ورغم مطالبة كل فريق بركلة جزاء إلا أنه كان حكيما في عدم الاستجابة لتلك الطلبات.