علاء صادق يكتب: أرقام الكرة في أسبوع

أرقام مثيرة لأحداث رياضية أكثر إثارة شهدها الأسبوع الماضي،أندية سجلت أرقاما قياسيا ولاعبون دخلوا التاريخ وآخرون دخلوا غياهب السجون

نرصد كل ذلك في الأرقام التالية :

صفر

للمرة الأولي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015 حافظ مانشستر يونايتد الإنجليزي على شباكه نظيفة خالية من الأهداف عبر ثلاث مباريات متتالية في البطولات الاوروبية.

1

كرة واحدة (وكانت قبل دقيقة واحدة من النهاية) سددها فريق لينكولن على مرمى بيرنلى في مباراتهما في الدور ثمن النهائي لكأس إنجلترا السبت الماضي.. ومنها سجل سين راجيت هدف الفوز لفريقه.

2

أصبح لينكولن (غير الموجود في الدوري الإنجليزي بدرجاته الأربعة) في فوزه المفاجئ على بيرنلى (فريق الدوري الممتاز بريميرليج) 1-صفر ثاني فريق من خارج بطولات الدوري الأربعة يحقق هذه المفاجأة.

3

بحفاظه على مرماه نظيفا في ملعب بيرنلي أصبح لينكولن ثالث فريق من خارج بطولات الدوري الأربعة يعود من ملعب أندية البريميرليج بلا أهداف في شباكه وسبقه اكستر سيتى ولوتون تاون.

4

في محاولته الرابعة حقق لاتسيو فوزه الأول على إمبولي في الدوري الإيطالي وكان لاتسيو قد خسر مبارياته الثلاثة الأخيرة بالدوري في ملعب كارلو كاستيلانى.

6

صدر حكم نهائي بالسجن 6 سنوات على اللاعب الفرنسي جوليو كولومبو نجم مونبيليه السابق بتهم التورط في عمليات تهريب الكوكايين.

11

حدث فريد عاشه فريق جرانادا (غرناطه) الإسباني فى مباراته فى الدوري على ملعبه ضد ريال بيتيس الجمعه الماضي حيث أشرك المدرب لوكاس الكاراز 11 لاعبا ليس بينهم لاعبان من بلد واحد.

16

رقم قياسي جديد في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي سجله بايرن ميونيخ كونه أول فريق يحقق 16 فوزا متتاليا على ملعبه دون انقطاع في تاريخ المسابقة أخرها فوزه 5-1 على أرسنال الإنجليزي.

17

أحرز هداف مانشستر يونايتد زلاتان ابراهيموفيتش 3 أهداف في شباك سانت إتيين الفرنسي بالدوري الأوروبي ليصبح إجمالي أهدافه في إتيين 17 منها 14 هدفا سجلها مع فريقه السابق باريس سان جرمان في 4 مواسم.

18

تجمد رصيد نانسي من الأهداف بعد 25 مرحلة من الدوري الفرنسي عند 18 هدفا بعد هزيمته في انجيه بهدف نظيف وهذا الرصيد هو الأفقر لأي فريق في تاريخ الدوري الفرنسي بعد 25 مرحلة منذ أكثر من ثلاثين عاما.

33

بصمات النجم الشيلي اليكسيس سانشيز مع أرسنال الإنجليزي في الموسم الحالي واضحة كالشمس وساهم سانشيز في إحراز فريقه لـ 33 هدفا بينهم 20 هدفا بقدميه ورأسه و13 هدفا صنع خلالها التمريرة الأخيرة الحاسمة.

42

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان صاحب الرقم القياسي بين كل مدربي ريال مدريد على مر العصور في عدد المباريات المتتالية التي يسجل فيها فريقه أهدافا وقاد زيدان فريقه للتسجيل في 42 مباراة متتالية في كل المسابقات الرسمية.

51

انفرد كريم بن زيمه بصدارة لاعبي فرنسا الأكثر إحرازا للأهداف في دوري أبطال أوروبا وكان هدفه في مرمى نابولي الإيطالي في فوز ريال مدريد الإسباني 3-1 هو الرقم 51 ليتجاوز رصيد تييري هنري بفارق هدف.

80

ثمانون بالمائة من قراء صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية التى تصدر في برشلونه أكدوا في استطلاع للرأي أن البارشا قادر على العودة وتخطي هزيمته الثقيلة برباعية من باريس سان جيرمان الفرنسي.

88

عدد الأيام التي أمضاها الويلزي غاريث بيل بلا أي هدف في رصيده حيث كان أخر هدف أحرزه بيل في 22 نوفمبر تشرين الثاني الماضي في سبورتنغ لشبونة البرتغالي في شامبيونزليج.

100

تزامنت المباراة المئوية لأرسين فينجر مدرب أرسنال خارج ملعبه في البطولات الأوروبية مع المباراة المئوية لأرخين روبين مع فريقه بايرن ميونيخ في ملعبه، مناسبة تعيسة لفينجر حيث خسر 5-1، وممتازة لروبين حيث افتتح الأهداف لبايرن.

200

باستقباله خمسة أهداف في ميونيخ أصبح أرسنال أول فريق إنجليزي يصل عدد الأهداف التي هزت شباكه في البطولات الأوروبية إلى 200 هدف.

283

عدد الثواني التي احتاجها الفرنسي كيفين جاميرو ليسجل خلالها ثلاثة أهداف هاتريك لفريقه أتليتكو مدريد في ملعب منافسه سبورتنج خيخون بالليغا وهو ثاني أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني.

481

عدد المباريات التى خاضها جيان لويجى بوفون حارس يوفنتوس الايطالي مع ناديه في الدوري معادلا الرصيد الفريد للنجم الأسطورى جيامبيرتو بونابيرتى في الأربعينات والخمسينات.

50000

دخل المهاجم الألماني المغربي الأصل كريم بلعربي التاريخ من أوسع أبوابه وسيبقي قميصه معلقا في متحف الكرة الألمانية بدورتموند لإحرازه الهدف رقم 50 ألف في تاريخ الدوري الألماني.



360000

360 ألف جنيه استرليني هو الحد الأدنى من الأموال التي ضمنها نادى لينكولن بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس إنجلترا للمرة الأولى في تاريخه.