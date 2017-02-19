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شاهد: هاتريك "كين" يقود توتنهام إلى ربع النهائي

19/2/2017

حولت ثلاثة أهداف من هاري كين مواجهة صعبة محتملة لتوتنهام هوتسبير ضد فولهام إلى نزهة.

وفاز توتنهام على منافسه الذي يلعب في الدرجة الثانية في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ضفاف نهر تيمز الأحد بثلاثية في استاد كرافن كوتيدج.

وهز مهاجم إنجلترا الشباك مبكرا وأضاف هدفين في الشوط الثاني ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفا ليتأهل توتنهام الفائز باللقب ثماني مرات إلى دور الثمانية.

وخوفا من هزيمة ثالثة على التوالي وأن يصبح ضحية جديدة للكأس بعد خروج ليستر سيتي وبيرنلي قدم توتنهام أداء قويا.

ولعب الفريق اللندني بتشكيلة قوية مع عودة المدافع يان فيرتونن من الإصابة وافتتح كين التسجيل في الدقيقة 16 عندما حول تمريرة عرضية منخفضة من كريستيان إريكسن إلى الشباك.

وضاعف تقدم توتنهام في الدقيقة 51 بعد تمريرة أخرى من إريكسن قبل أن يجهز على أحلام فولهام في الدقيقة 73 عندما كسر مصيدة التسلل بعد تمريرة من ديلي آلي ليسدد بقدمه اليمنى في مرمى الحارس ماركوس بتينلي.

وأتيحت بعض الفرص لفولهام الذي ما زال يملك فرصة في الوصول إلى ملحق التأهل للدوري الممتاز وكاد سكوت باركر لاعب توتنهام السابق أن يسجل بضربة رأس لكن الحارس ميشيل فورم تصدى لمحاولته.

وسيعرف توتنهام -الساعي للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1991منافسه في دور الثمانية عندما تسحب القرعة عقب مواجهة مانشستر يونايتد ضد بلاكبيرن روفرز.

وساعد الفوز توتنهام على تجاوز عثرة بسيطة في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعدما خسر بهدفين في ليفربول قبل الهزيمة أمام جنت في الدوري الأوربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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