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شاهد: الأهلي يعزز صدارته بهدفين في المقاولون العرب

19/2/2017

واصل الأهلي المصري سيره بثبات نحو الاحتفاظ باللقب إثر فوزه على ضيفه المقاولون العرب بهدفين الاحد.

وانتظر الأهلي نزول مهاجمه المخضرم عماد متعب ليفتتح التسجيل في الدقيقة 75 قبل أن يضيف مؤمن زكريا الثاني في الدقيقة 79.

وبدأ الأهلي اللقاء مهاجما على ملعب السلام في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم، وتوزعت محاولات لاعبيه بين اليمين، وسنحت لهم فرصة أولى خطيرة من انفراد التونسي علي معلول إثر تمريرة بينية من ميدو جابر، سددها بجوار القائم الأيمن للحارس محمود ابو السعود.

وارتد لاعبو المقاولون لدفاع المنطقة أمام المد الهجومي للأهلي الذي أضاع لاعبوه عدة فرص في الشوط الأول ونصف الساعة الأول من الثاني.

وجازف مدرب الأهلي حسام البدري في ربع الساعة الأخير من الشوط الثاني، ودفع بعماد متعب بدلا من وليد سليمان فلعب البديل دور المنقذ وسجل الهدف الأول من أول لمسة للكرة بعد عرضية متقنة من النيجيري جونيور أجاي تابعها الأول برأسه قوية على يمين محمود أبو السعود (75).

واستغل مؤمن زكريا خطأ دفاعيا مشتركا بين لاعبي المقاولون وخطف الكرة وراوغ الحارس وسجل الهدف الثاني، منهيا على أمال المقاولون في العودة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط على مطارده المباشرة مصر المقاصة (له مباراة مؤجلة) الذي سقط أمام ضيفه سموحة 3-4 على ملعب الفيوم في واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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