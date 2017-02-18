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شاهد: ريال مدريد يفوز بهدفين على اسبانيول ويحكم قبضته على الصدارة

18/2/2017

هز جاريث بيل الشباك في عودته للعب بعد إصابة طويلة ليساعد ريال مدريد على الفوز بهدفين على اسبانيول السبت.

وزاد الريال الفارق الذي يفصله عن برشلونة أقرب منافسيه إلى أربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وسجل الفارو موراتا بضربة رأس مستغلا تمريرة عرضية من ايسكو ليضع ريال في المقدمة بعد 33 دقيقة أمام اسبانيول العنيد وأضاف بيل هدفا ثانيا مستغلا تمريرة أخرى من لاعب وسط اسبانيا في الدقيقة 83 بعد فترة وجيزة من مشاركته كبديل.

وأحرز بيل -في مشاركته الأولى منذ إصابته في أربطة الكاحل أمام سبورتنج لشبونة في نوفمبر تشرين الثاني -ثامن أهدافه هذا الموسم.

كما حقق ريال رقما قياسيا بهز شباك المنافسين في 42 مباراة متتالية بجميع المسابقات.

ويتصدر ريال الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق أربع نقاط عن برشلونة الذي يستضيف ليجانيس غدا الأحد بينما يواجه أشبيلية صاحب المركز الثالث إيبار في وقت لاحق السبت. وتتبقى لريال مباراتان.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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