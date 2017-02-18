شاهد: بايرن يتعادل بهدف في الوقت بدل الضائع أمام هيرتا برلين

احتاج بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم إلى هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1-1 مع مضيفه هيرتا برلين السبت.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفًا ليدرك بايرن التعادل ويزيد الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط.

وتقدم هيرتا عبر فيداد ابيسفيتش وهو الهدف التاسع للمهاجم البوسني هذا الموسم وافتقر بايرن -الذي سحق ارسنال 5-1 الأربعاء في دوري أبطال اوروبا – لخطة لعب واضحة رغم سيطرته على المباراة.

وبدا بايرن ظلا للفريق الذي هز شباك ارسنال ثلاث مرات في عشر دقائق ولم تتح له سوى القليل من فرص في الشوط الثاني.

لكن ليفاندوفسكي كان في المكان المناسب في الوقت المناسب ليدرك التعادل في اخر لعبة بالمباراة.

وقال فيليب لام قائد بايرن "الفريق يظهر في الوقت الصعب. لكننا جئنا إلى برلين للفوز".

ورفع بايرن رصيده إلى 50 نقطة متقدما بثماني نقاط على رازن بال شبورت لايبزيج الذي يحل ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ غدا الأحد.

وقال توماس مولر لاعب بايرن "اجتهدنا حتى اللحظة الأخيرة. لدينا هذه الشخصية لكن كنا نود الفوز هنا".