شاهد: ليون يسحق آلكمار الهولندي برباعية في الدوري الأوروبي

حقق ليون الفرنسي فوزًا كاسحًا، على مضيفه إي زد آلكمار الهولندي، بأربعة أهداف مقابل هدف

في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح توزارت التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة 26، ثم أضاف لاكازيتي الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وصل ليون هوايته ليحرز لاكازيت ثاني أهداف وثالث أهداف فريقه في الدقيقة 57، وقلص علي رضا جهان الفارق للفريق الهولندي في الدقيقة 68، قبل أن يختتم فيري رباعية ليون في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذا الفوز ضمن ليون التأهل لدور الـ16 بنسبة كبيرة، قبل لقاء الإياب الذي سيجمع الفريقين في فرنسا.