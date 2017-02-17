شاهد: اليابان تجمع الجوالات القديمة لصُنع ميداليات الأولمبياد

بدأت في العاصمة اليابانية طوكيو حملة لجمع الهواتف القديمة لصناعة ميداليات الألعاب الأولمبية 2020.

وتأمل اللجنة المنظمة في أن تتمكن من جمع أجهزة جوال تكفي لاستخراج 40 كيلوغراما من الذهب ونحو 3 آلاف كيلوغراما من الفضة ومثلها من البرونز، وذلك لتكون كافية لصنع 5 آلاف ميدالية للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وهذه هي المرة الأولى التي سيتم صنع الميداليات من مواد مُعاد تصنيعها.

ويهدف المشروع إلى زيادة الاحساس لدى الجمهور بمشاركتهم في تنظيم الألعاب الأولمبية بالإضافة إلى أنها محاولة لتخفيض تكلفة الألعاب التي تضخمت إلى ما يقارب 26.5 مليار دولار بالرغم من أن اللجنة المنظمة خفضت الميزانية إلى نحو 17 مليارا.