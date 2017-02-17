تعرف على استعدادات تركيا للفوز باستضافة بطولة "يورو 2024"

تخوض تركيا من جديد معركة الفوز باستضافة (EURO 2024) بملاعبها الحديثة التي أنشأتها خلال السنوات الأخيرة.

وقدّمت تركيا أوراق ترشحها لاستضافة نسخ 2008، و2012، و2016 من بطولة أمم أوربا لكرة القدم، فيما سحبت ترشحها لاستضافة بطولة 2020، بعد أن قرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم، إجراء مبارياتها في عدة دول.

وخسرت تركيا شرف استضافة البطولات الثلاثة الماضية، بسبب عدم جاهزية الملاعب التي وعدت بإنشائها، غير أنّ الاتحاد التركي لكرة القدم، زوّد ملف ترشحه لاستضافة (EURO 2024) بملاعب جاهزة، وأعلنت استعدادها التام لاستضافة البطولة الأوربية على أراضيها.

وفي الملف الذي أرسلته إلى الاتحاد الأوربي لكرة القدم في عام 2010، أبلغت الأخير رغبتها في استضافة بطولة عام 2016، ووعدت تركيا حينها إقامة مباريات البطولة في 9 ملاعب موزعة على 8 ولايات، غير أنّ ملعباً واحداً فقط من بين الملاعب التسعة، كان جاهزاً لإقامة المباريات، والبقية كانت قيد التجهيز.

وعام 2010 لم يكن سوى ملعب قدير خاص جاهزاً لإقامة المباريات عليه، في حين أنّ ملعب تورك تلكوم أرينا، لنادي غلاطة سراي، كان قيد الإنشاء، والملاعب الأخرى كانت عبارة عن مشاريع على الورق، لم تضع حجرها الأساس بعد.

وفي بداية عام 2017، أصبحت 7 ملاعب من الملاعب التسعة الموعودة، جاهزة لاستضافة المباريات، وهناك ملعبين اثنين سيتم إنشاءهما في العاصمة أنقرة وولاية إزمير.

وبرعاية وزارة الرياضة والشباب في تركيا، تمّ البدء بإنشاء 30 ملعباً خلال آخر 3 أعوام، 11 ملعباً حديثاً تمّ افتتاحه، فيما يتوقع أن تكون 9 ملاعب أخرى جاهزة لاستقبال الجماهير واللاعبين قبل نهاية العام الحالي، وهناك 10 ملاعب قيد الإنشاء أو مشروعًا سيتم البدء بتنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.

وتمتلك تركيا في عدد من ولاياتها، 14 ملعباً حديثاً يتسع مدرجات الواحد منه لأكثر من 25 ألف متفرجاً، وتأتي في مقدّمة هذه الملاعب، استاد أتاتورك بقدرة استيعابية تصل 76 ألفا و92 متفرجاً، وملعب تورك تلكوم أرينا بـ 52 ألفا و600 متفرج، وملعب أولكر بـ 50 ألفا و509 متفرجين.

وفيما يلي قائمة الملاعب التي تزيد قدرتها الاستيعابية على 25 ألف:

ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، أنشئ عام 2002، ويتسع لـ 76 ألفا و92 متفرجا.

ملعب تورك تلكوم أرينا في إسطنبول، أنشئ عام 2011، ويتسع لـ 52 ألفا و600 متفرج.

ملعب أولكر (شكري سراج أوغلو سابقاً) في إسطنبول، أنشئ عام 2006، ويتسع لـ 50 ألفا و509 متفرجين.

ملعب بلدية بورصة الكبرى، أنشئ عام 2015، ويتسع لـ 43 ألفا و331 متفرجا.

ملعب بلدية قونية الكبرى في قونية، أنشئ عام 2014، ويتسع لـ 41 ألفا و981 متفرجا.

ملعب فودافون أرينا في إسطنبول، أنشئ عام 2016، ويتسع لـ 41 ألفا و903 متفرجين.

ملعب مديكال بارك أرينا في طرابزون، أنشئ عام 2016، ويتسع لـ 41 ألفا و461 متفرجا.

ملعب أسكي شهير الجديد، أنشئ عام 2016، ويتسع لـ 34 ألفا و930 متفرجا.

ملعب غازي عنتاب أرينا، أنشئ عام 2017، ويتسع لـ 33 ألف متفرج.

ملعب قدير خاص في قيصري، أنشئ عام 2009، ويتسع لـ 32 ألفا و864 متفرجا.

ملعب أنطاليا أرينا، أنشئ عام 2015، ويتسع لـ 32 ألفا و539 متفرجا.

ملعب كاب أرينا في شانلي أورفة، أنشئ عام 2009، ويتسع لـ 28 ألفا و965 متفرجا.

ملعب 4 سبتمبر الجديد في سيواس، أنشئ عام 2016 ويتسع لـ 27 ألفا و532 متفرجا.

ملعب مرسين أرينا، أنشئ عام 2014، ويتسع لـ 25 ألفا و492 متفرجا.

وخلال الفترة القليلة القادمة ستنضم 6 ملاعب جديدة تزيد قدرتها الاستيعابية على 25 ألف متفرجاً، إلى الملاعب الآنفة الذكر، ليرتفع بذلك عدد الملاعب التي تزيد مدرجاتها على 25 ألفا، إلى 20 ملعباً.

والملاعب الستة هي، ملعبا دياربكر وقوجة إيلي ويتسعان لـ 33 ألف متفرج، وملاعب صامسون وهاطاي وملاطيا وصقاريا، وتتسع هذه الملاعب لـ 25 ألف متفرج.