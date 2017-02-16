علاء صادق يكتب: سبع محطات رياضية في أسبوع

نرصد لكم كل خميس أبرز سبعة أحداث أو بطولات أو مباريات أو أرقام قياسية تحققت في كل الرياضات المختلفة عالميا خلال أسبوع.

سويسرا من عيد إلى عيد

بعد أسابيع قليلة من الفرحة العارمة للسويسريين بفوز روجيه فيديرير (35 عاما) بفردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عادت الأعياد الرياضية إلى سويسرا في بطولة العالم للتزلج على الجليد والمقامة حاليا على جبال الألب، واستعاد السويسري المخضرم بيت فيوز (30 عاما) الميدالية الذهبية الأغلى في بطولة العالم في سباق الهبوط السريع للتزلج الألبي (داونهيل)، وهو أول سويسري يحرز تلك الذهبية المراوغة منذ بيتر مولر عام 1987، والمثير أن روجيه فيديرير كان على رأس الحاضرين للاحتفال بفوز فيوز.

ولكن فيديرير لم يكن أول المهنئين لفيوز وسبقه الكندي اريك جواى الفائز بذهبية الهبوط السوبر قبل يومين، والذي جاء ثانيا بفارق 12 جزءا من الثانية.

ديورانت.. عاد لينتقم

في أول عودة له إلى أوكلاهوما قدم كيفين ديورانت نجم غولدن ستيت واريورز أحد أفضل مبارياته في الموسم الحالي، وقاد فريقه الجديد لفوز عريض على فريقه القديم في صالة تشيس بيك انرجى عقر دار اوكلاهوما ثاندرز 130-114، وكان ديورانت الذي لمع طويلا مع اوكلاهوما لعشر سنوات كاملة من 2007 إلى 2016، وتوج معه عام 2014 بجائزة أحسن لاعب في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، وحفل اللقاء بصدامات عديدة بين ديورانت وبين زملائه السابقين الناقمين عليه لاسيما مع راسل وستبروك، خاصة وأنه تعرض في الإعلام لانتقادات قاسية من مسئولي ولاعبي أوكلاهوما عبر الشهور السابقة، ولكن الرد لم يكن في الإعلام وانتظر ديورانت حتى حان الموعد وأحرز 34 نقطة متصدرا قائمة هدافي واريورز فى المباراة الملتهبة.

نصيحة هايكنين وراء مفاجأة لاتفالا

لم ينتظر أي عضو من الجهاز الفني لفريق تويوتا ياريس أن يحرز الفنلندي جارى لاتفالا انتيلا في سيارته الجديدة مع فريقه الجديد الفوز بسباق رالى السويد، واثبتت المواجهات الأولى في السباق صدق التوقعات حيث تأخر لاتفالا إلى مركز متأخر في مواجهة منافسين أكثر دراية بالسباق وأمام سيارات أكثر قوة، ولكن لاتفالا فجر المفاجأة تلو الأخرى في المراحل الأخيرة لينتزع اللقب من الأستوني تاناك جارفيوجا في فورد فيستا بفارق 29 ثانية.

وبكل روح رياضية أعاد لاتفالا الفضل في انتصاره إلى المدير الفني لفريقه وهو مواطنه تومى هايكنين الفائز ببطولة العالم للراليات لأربعة

أعوام متتالية بين 1996 و1999، وأشار الى أن هايكنين طلب منه تغيير أسلوبه في اليوم الأخير للسباق ومعه تغير كل شئ إلى الأفضل وتحققت المفاجأة.

هينغيز لا تعترف بالعمر

في عامها السابع والثلاثين وبعد 18 عاما من فوزها الأخير بفردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 1999، عادت مارتينا هينغيز بطلة العالم السابقة المعتزلة إلى دائرة المنافسات الرسمية لتساهم بقوة في فوز سويسرا على فرنسا 4-1 في ربع نهائي المجموعة العالمية لكأس الكونفيدرالية (بطولة العالم لفرق السيدات).

مدينة جينيف السويسرية شهدت عودة هينغيز وخاضت مباراة الزوجي التي حسمت الفوز 3-1 وصعود سويسرا إلى نصف النهائي لمواجهة منتخب بيلاروسيا.

وكان الفريقان قد تعادلا 1-1 في ختام اليوم الأول بفوز السويسرية تيميا باسينيسكى على الزى كورنيه 7-5 و6-4 والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش على بليندا بينسيتش 6-3 و6-4، وفى اليوم التالي فاز الزوجي السويسري هينغيز وباسينيسكى على باولين بارمنتيه وملادينوفيتش 6-4 و6-4 قبل أن تكمل باسينيسكى ثم بينسيتش الانتصار الكبير بتغلبهما في الفردي تباعا على ملادينوفيتش 7-6 و4-6 و7-5 وعلى بارمنتيه 6-3 و6-4.

تلتقي سويسرا مع بيلاروسيا في 22 و23 ابريل المقبل، بينما تشهد مواجهة الجانب الآخر في نصف النهائي الفريقين الأكثر ترشيحا للتتويج منتخبي الولايات المتحدة وتشيكيا.

لا سياسة في الرياضة

خمسة لاعبين فقط من نجوم مسابقة دوري كرة القدم الأمريكية (غير كرة القدم المعروفة في العالم العربي) وافقوا على السفر إلى إسرائيل في رحلة ترويجية نظمتها الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

لكن الرافضين كانوا أكثر من المسافرين وامتنع السداسي مايكل بينيت وشقيقه مارتيلوس (يلعبان في فريقين مختلفين هما سياتل سيهوكس ونيو انغلاند باتريوتس) وكليف افريل وكينى ستيلس وكارلوس هايد وجوستين فورست، وبرروا انسحابهم بأن الرحلة لها أهداف سياسية لتحسين صورة دولة اسرائيل ونظامها رغم القمع الذى ينفذه ذلك النظام ضد الفلسطينيين، وأكد مايكل بينيت تعاطفه الكامل مع الشعب الفلسطيني الذى سلبت أرضه وحقوقه.

بولت ينسحب لنفاذ الطموح

سأغلق حقائبي في أغسطس المقبل عقب بطولة العالم لألعاب القوى في لندن، لم يعد لدى طموح أسعي خلفه، لقد حققت كل ما تمنيت وحلمت به في دنيا السباقات، هكذا صرح العداء الجامايكي اوسين بولت أسرع رجل في العالم في حوار كبير مع شبكة يوروسبورت الإعلامية مساء الأربعاء الماضي.

بولت الذى اكمل ثلاثين عاما هو أول عداء في التاريخ يفوز بسباق 100 متر عدو في ثلاث دورات أوليمبية متتالية، ورصيده 9 ميداليات ذهبية أوليمبية في سباقي 100 و200 متر والتتابع 4 في 100 متر (سحبت منه واحدة بسبب ثبوت تنشط نيستا كارتر زميله في العدو في التتابع دورة 2008 في بكين).

عرش الإسكواش مصري خالص

ياله من تفوق كاسح وغير مسبوق للنجوم المصريين لأغلب المراكز الأولى في الصدارة عالميا.

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش هذا الأسبوع تصنيف اللاعبين العشرين الأوائل بصدارة المصري محمد الشوربجي قبل كريم عبد الجواد، واحتل المصريون الستة رامي عاشور ومروان الشوربجي (شقيق محمد) وعلى فراج وطارق مؤمن وعمر مسعد وفارس دسوقي المراكز الخامس والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر، ولم يترك فراعنة الاسكواش لكل لاعبي العالم سوى أربعة مراكز فقط.

وفى تصنيف السيدات تصدرت المصرية نور الشربيني القائمة ومعها رنيم الوليلي ونوران جوهر في المركزين الثالث والرابع، وأمنية عبد القوى تاسعة ونور الطيب ثالثة عشرة وسلمى هاني في المركز العشرين.

وتحتل المركز التاسع اللاعبة الأمريكية أماندا صبحي وهي مصرية الأصل.