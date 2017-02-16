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شاهد: ريال مدريد يفوز 3-1 على نابولي

15/2/2017

سجل كاسيميرو هدفا من تسديدة مذهلة ليكلل انتفاضة ريال مدريد أمام ضيفه نابولي بالفوز 3-1 في استاد سانتياجو برنابيو

بذهاب دور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

واكتملت الانتفاضة بتسديدة مباشرة من لاعب الوسط البرازيلي سكنت الشباك من مسافة بعيدة بعد هدفين آخرين لزميليه كريم بنزيمة وتوني كروس.

كان نابولي – الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي – افتتح التسجيل مبكرا عبر لورينزو انسيني من تسديدة بعيدة باغتت الحارس كيلور نافاس.

وسيواصل ريال حامل اللقب رحلة البحث عن لقبه 12 في المسابقة عندما يحل ضيفا على نابولي في السابع من مارس آذار المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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