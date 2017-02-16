شاهد: بايرن يسحق أرسنال بخماسية

سحق بايرن ميونيخ ضيفه أرسنال 5-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء

بعدما سجل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مذهلة بالشوط الثاني ليمدد رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه في المسابقة إلى 16.

وهز تياجو الكانتارا الشباك مرتين وأضاف روبرت ليفاندوفسكي وارين روبن والبديل توماس مولر باقي الأهداف لينزل العملاق البافاري بأرسنال أول هزيمة له هذا الموسم في أرفع مسابقة لأندية في قارة أوروبا.

وكان اليكسيس سانشيز عادل النتيجة للفريق الزائر بعدما تابع ركلة جزاء سددها وتصدى لها الحارس مانويل نوير أولا وأعادها للشباك في الدقيقة 30.

وسيلتقي الفريقان إيابا في لندن في السابع من مارس آذار.