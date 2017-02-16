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رئيس الفيفا: نثق في قدرة قطر على تنظيم كأس العالم 2022

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
16/2/2017

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إنه سيشجع على إقامة كأس العالم 2026 في أكثر من دولة.

وأضاف إنفانتينو في تصريحات خلال زيارته لقطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم في 2022 إنه لا يشعر "بأي قلق مطلقا" إزاء احتمال وقوع أعمال شغب خلال النهائيات العالمية المقبلة التي ستقام في روسيا في 2018.

كما عبر إنفانتينو عن ثقته في قدرة قطر على إتمام الاستعدادات وجميع المنشآت الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم قبل موعد البطولة بوقت كاف.

وأكد إنفانتينو "سنشجع على إقامة نهائيات كأس العالم في أكثر من دولة لأننا بحاجة لإظهار أن الفيفا يفكر بصورة عقلانية كما أنه يتعين علينا التفكير في استراتيجيات طويلة الأمد."

وقال إنفانتينو "تمشيا مع الاستراتيجيات طويلة الأمد وسياسات الاستمرار فإنه من الممكن إسناد مهمة استضافة النهائيات إلى دولتين أو ثلاث أو أربع تستضيف كل منها المباريات في ثلاثة أو أربعة أو خمسة ملاعب. بالتأكيد سنشجع على ذلك وسيناسب هذا الدول القريبة من بعضها البعض من اجل تسهيل السفر

."

المصدر : رويترز
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