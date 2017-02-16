جماهير أرسنال تهاجم فينغر بسبب المصري "محمد النني"

طالبت جماهير نادي أرسنال الإنجليزي، مساء الأربعاء، الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني للفريق الكروي بضرورة الرحيل عن تدريب الفريق.

وتعرض أرسنال لهزيمة ثقيلة من بايرن ميونيخ الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، هاجمت الجماهير مدربهم فينغر الذي لم يدفع باللاعب المصري محمد النني، وفضل تواجده على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وأضافت وسائل الإعلام، أن الجماهير عاتبت فينغر لعدم نجاحه في علاج الفراغ الكبير الذي كان يعاني منه أرسنال في وسط الملعب، في ظل تواجد الثنائي كوكولين وتشاكا.

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة، أعرب فينغر عن شعوره بالصدمة بعد الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ، وقال: "لا نبحث عن أعذار، إنها بالطبع صدمة كبيرة لنا والهزيمة بمثابة كابوس لم نتوقعه".

وأضاف "الأدوار الإقصائية دائمًا تتطلب التركيز طوال التسعين دقيقة في أي مباراة، وهو ما افتقدناه".

واقترب بايرن ميونيخ مساء الأربعاء، من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أرسنال الإنجليزي بخمسة أهداف لهدف في ذهاب ثمن النهائي.

وبذلك، يكفي بايرن ميونيخ الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بأقل من أربعة أهداف في لقاء الإياب الذي سيقام بعد 3 أسابيع على ملعب "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن لانتزاع بطاقة التأهل للدور التالي.