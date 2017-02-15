ميسي يؤجل زيارته للقاهرة بعد هزيمة برشلونة

أجّل ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، زيارته التي كانت مقررة إلى القاهرة الأربعاء.

وقالت شركة "برايم فارما" المنظمة للزيارة في بيان إن "الزيارة تم تأجيلها لموعد قريب سيتم إعلانه لاحقاً، لأسباب تخص التزام اللاعب تجاه ناديه وإدارته تتعلق بنتائج الفريق الأخيرة".

وكان فريق برشلونة قد تعرض الثلاثاء لهزيمة مذلّة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، برباعية نظيفة، في ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يزور ميسي مصر ضمن حملة تسويقية للسياحة العلاجية في مصر باسم "تور آند كيور".

وقالت الشركة المنظمة في بيانها إنها تتفهم "التزامات النجم العالمي تجاه ناديه وجماهيره من عشاق نادي برشلونة حول العالم".

وأوضحت الشركة أن "الاستعدادات الخاصة بالحفل، التي تم الانتهاء منها أمس (الثلاثاء)، توقفت مؤقتا لحين تحديد الموعد الجديد، وتنتظر الشركة وكل شركائها زيارة ميسي لمصر قريبا جدا وسيتم الكشف عن موعدها وكل التفاصيل لاحقا".

وهذا هو التأجيل الثاني لزيارة ميسي للقاهرة؛ حيث كان من المقرر أن يزور مصر منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، لكن الزيارة أُجلت عقب وقوع حادث تفجير الكنيسة البطرسية، شرقي القاهرة، والذي أودى بحياة العشرات.