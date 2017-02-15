شاهد: هزيمة مذلة لبرشلونة أمام سان جيرمان برباعية نظيفة

بدا انخيل دي ماريا في أعلى درجات تألقه ليسجل هدفين قاد بهما باريس سان جيرمان لفوز ساحق برباعية نظيفة على ضيفه برشلونة.

وسجل جناح منتخب الأرجنتين البالغ من العمر 29 عاما -والذي وصل لقمة مستواه بعد انتهاء العطلة الشتوية -في الشوطين الأول والثاني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

بينما أضاف لاعب الوسط الألماني يوليان دراكسلر وادينسون كافاني مهاجم أوروغواي لصالح بطل فرنسا الذي خاض أفضل مباراة له هذا الموسم.

وكان سان جيرمان -الذي أطاح به برشلونة من دور الثمانية للبطولة عامي 2013 و2015-الأكثر هجوما في استاد بارك دي برينس ليصبح الفريق في موقف رائع قبل مباراة الإياب في الثامن من مارس/أذار المقبل في كامب نو.

ولم يخرج برشلونة الفائز باللقب خمس مرات من دور 16 منذ أن أطاح به ليفربول الإنجليزي من هذا الدور في موسم 2006-2007 وسيكون لزاما عليه بذل قصارى جهده في لقاء الإياب.