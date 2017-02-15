شاهد: مدرب برشلونة ينفعل غاضبا في وجه مراسل تليفزيوني

بدا الغضب واضحا على لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني خلال حديثه مع مراسل إحدى القنوات عقب مباراة باريس سان جيرمان.

بدا الغضب واضحا على لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني خلال حديثه مع مراسل إحدى القنوات عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 4 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، وقد اعترف بسوء أداء الفريق خلال المباراة.

وحسم سان جيرمان المباراة بأربعة أهداف سجلها أنخيل دي ماريا (هدفان) وجوليان دراكسلر وإدينسون كافاني ، ليصبح برشلونة أمام مهمة صعبة للغاية في مباراة الإياب المقررة على ملعبه في الثامن من أذار/مارس المقبل.

ولم يستطع إنريكي السيطرة على مشاعر الغضب وهو ما بدا عليه عقب المباراة حيث قال خلال حديثه مع مراسل تليفزيوني "أنا المسؤول عن ذلك لذلك لا يفترض النظر إلى شخص آخر وإلقاء اللوم عليه.. لكن لا تعجبني لهجتك وكنت أحب أن أتلقى المعاملة التي تلي كل مباراة نحقق الفوز فيها ، بعد هذه المباراة التي لم نفز بها."

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن عددا من التقارير الصحفية في إسبانيا كشفت أن إنريكي كان قد انصرف ثم عاد مجددا ووجه بعض الكلمات إلى المراسل نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن إنريكي غالبا ما اتسمت علاقته بوسائل الإعلام والصحافة ، بالتوتر منذ توليه تدريب برشلونة ، رغم حقيقة أنه قاد الفريق لثمانية ألقاب خلال عامين ونصف العام.

واعترف سيرخيو بوسكيتس بأن باريس سان جيرمان استحق تماما الفوز بالمباراة وأثار التساؤلات بشأن التكتيك الذي لعب به برشلونة ، وصرح عقب المباراة قائلا "لقد لعبوا بشكل أفضل منا بكثير ، وتفوقوا علينا من الناحية البدنية."

وأضاف "ضغطوا بشكل أكثر قوة ، وكانوا أفضل منا من الناحية التكتيكية كانت لديهم خطة ونفذوها بالشكل المطلوب وكانوا الفريق الأفضل."

وأبدى إنريكي استياءه من انتقاد اللاعب لفكره التكتيكي ، واستنكر تصريحاته وشدد على أن اللاعبين يجب ألا يجروا مقابلات صحفية عقب المباريات.

وقال إنريكي "لا أعرف ما يشير إليه بوسكيتس. ليس صحيحا أنهم (سان جيرمان) أخذونا على حين غرة ."

وأضاف "لكنني لن أنخرط في ذلك لأنني لست من محبي هذه المقابلات على أرضية الملعب عقب المباريات.. أنا بصدق لا أثق في هذه المقابلات."

ورغم الهزيمة الثقيلة، لم يفقد إنريكي الأمل في التأهل لدور الثمانية، وصرح قائلا "لا يزال أمامنا نصف المواجهة. لم أفقد الأمل تماما. لسنا بحاجة إلى أربعة أهداف وإنما خمسة أهداف ، ولكن لم لا نحلم بتحقيق ذلك؟".