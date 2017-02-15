تركيا تسعى لاستضافة بطولة أوربا 2024

قال يلدريم دمير أورن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إن تركيا ستتقدم لاستضافة بطولة أوربا 2024 بعد ثلاث محاولات فاشلة سابقة.

وقال دمير أورن في اجتماع لإعلان الترشح بجانب وزير الرياضة عاكف جغطاي قليج "في هذه المناسبة نعتقد كمجلس إدارة ودولة أننا نستحق الحصول عليها."

وأضاف دمير أورن أن تركيا ستقدم عرضها الرسمي في الثاني من مارس آذار. وسيعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم كل الدول المرشحة لاستضافة نهائيات 2024 في العاشر من مارس آذار وسيتحدد العرض الفائز في سبتمبر أيلول 2018.

وألقى رئيس الاتحاد التركي الضوء على استثمارات بلاده مؤخرا في الاستادات كعامل مساعد في العرض.

وقال دمير أورن "تركيا هي المثال الوحيد لدولة في اوروبا أو حتى في العالم استثمرت في حوالي 32 استادا في السنوات القليلة الماضية."

وستواجه تركيا منافسة من المانيا بطلة اوروبا ثلاث مرات والتي استضافت النهائيات لاخر مرة في 1988. ومن المرجح أيضا أن تتقدم الدول الاسكندنافية بعرض. وستقام بطولة 2020 في عدة مدن عبر القارة.

وحاولت تركيا سابقا استضافة النهائيات في أعوام 2008 و2012 و2016.