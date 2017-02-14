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رياضة|إيران

منع إيرانيات متنكرات بزي رجال من دخول ملعب لكرة القدم

إيرانيات خلال تشجيعهن منتخب بلادهن
إيرانيات خلال تشجيعهن منتخب بلادهن
14/2/2017

مُنعت ثماني سيدات إيرانيات متنكرات بزي للرجال من حضور مباراة في كرة القدم في أحد ملاعب طهران الأحد.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية الثلاثاء عن علي رضا عادلي مدير الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية "أرادت 8 سيدات متنكرات بزي للرجال دخول ملعب أزادي" في جنوب غرب العاصمة الإيرانية "لحضور مباراة الاستقلال وبيرسيبوليس، لكن رجال الأمن قاموا برصدهن ومنعهن من الدخول".

ويعتبر الاستقلال وبيرسيبوليس من أعرق أندية كرة القدم الإيرانية.

وتمنع السلطات الإيرانية رسميا حضور النساء مباريات كرة القدم منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وتبرر ذلك بحمايتهن من تصرفات المشجعين الذكور والشعارات المشينة التي قد يطلقونها.

وسُمح أخيرا للسيدات بحضور مباريات كرة السلة والكرة الطائرة في مناطق مخصصة.

وأضاف عادلي أن محاولة الأحد ليست جديدة، قائلا "في الماضي، حاولت فتيات أيضا دخول الملعب لمشاهدة مباريات كرة القدم".

وأوضح أن دخول السيدات ملاعب كرة القدم لا يزال ممنوعا بسبب "الاكتظاظ" في المدرجات و"الظروف غير الملائمة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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