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شاهد: ميلان ينتزع نقطة التعادل من لاتسيو

13/2/2017

انتزع فريق اي سي ميلان، مساء الاثنين، نقطة التعادل من مضيفه لاتسيو بهدف لكل منهما في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين

للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وتمكن لاتسيو من استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وحسم الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني لوكاس بيليا من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وزادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه لاتسيو عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو ميلان من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وجاءت الدقيقة 85 ليتمكن من خلالها الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو من تسجيل هدف التعادل لفريقه ميلان لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر فريق يوفينتوس جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة بفارق سبع نقاط عن مطارده روما.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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